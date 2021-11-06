SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam netleşiyor! Emekliye 503 TL zam

Bu yıl 2 kez zam 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
Zam için ipuçları da geliyor.
Bu yıl 2 kez zam 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
Zam için ipuçları da geliyor.
2 VERİ DAHA VAR
TÜİK verilerine göre, 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 olarak gerçekleşti.
Kesin oran için geriye Kasım ve Aralık enflasyon verileri kaldı.
En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 995 liraya yükselecek.
TAHMİNLER VAR
Merkez Bankası'nın yüzde 18.4 olarak açıkladığı 2021 enflasyonu tahminine göre göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.17'yi bulabilecek.