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    SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam netleşiyor! Emekliye 503 TL zam

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı 4 aylık TÜFE’ye göre % 6.72 olacak, maaş artışı 503 liraya varacak. Merkez Bankası'nın yüzde 18.4 olarak açıkladığı 2021 enflasyonu tahminine göre göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.17'yi bulabilecek.

    Emekliye 503 TL zam
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    Bu yıl 2 kez zam 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

    Emekliye en az 1.736 TL

    Zam için ipuçları da geliyor.

        2 VERİ DAHA VAR
        TÜİK verilerine göre, 4 aylık enflasyon yüzde 6.72 olarak gerçekleşti.

        Kesin oran için geriye Kasım ve Aralık enflasyon verileri kaldı.

        Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 503 liraya varan artış yaşanacak.
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            Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam netleşiyor! Emekliye 503 TL zam
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