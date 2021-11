Türkiye’nin en etkili iş insanlarından 100 gelecek kurgusu: Sürdürülebilirlik tek ortak miras

INBUSINESS bu ay 1'inci yıl özel sayısıyla okurlarıyla buluşuyor. Pandemi döneminde dergiyi yayına hazırlama konusunda cesaret ve kararlılık gösteren Turkuvaz Medya Genel Müdürü Yasemin Gebeş önderliğinde, yayın yönetmeni Hülya Güler liderliğinde hazırlanan dergi, okurlarına geleceği okumaya yardımcı olacak bir içerik sunuyor.

100'DEN FAZLA İŞ İNSANI...

Bu doğrultuda Türkiye'nin en etkili 100'den fazla iş insanı gelecek öngörülerini ve yarınlara bırakmak istedikleri mirası INBUSINESS okurları için anlattı.





Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Zorlu, Hüsnü Özyeğin, Tuncay Özilhan, Ferit Şahenk'in de aralarında olduğu Türkiye'nin önde gelen iş insanları, geleceğin nasıl şekilleneceğine dair öngörülerini paylaştı.

Yenilikçi, yaratıcı, akılcı ve sağlıklı bir gelecek için ortaya çıkan ortak mesaj ise yaşanabilir, sürdürülebilir bir dünya oldu.





BÜLENT ECZACIBAŞI: HER ŞEYİ DEVRETMEMELİYİZ!

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, daha iyi koşullarda yetişmiş bir nesle nöbetimizi devretme zamanının yaklaştığını belirtti. "Her açıdan yeni bir düzen kuruluyor. 'Devir diyorsak da her şeyi devretmemiz gerektiğini doğrusu düşünmüyorum. Geleceğe bırakacaklarımız kadar bırakmayacaklarımız olduğunu da kabul etmeliyiz".

AHMET ZORLU: HEPİMİZ AYNI GEMİNİN İÇİNDEYİZ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu'nun kaleme aldığı mektupta önemli mesajlar yer aldı: "Eğer gelecek nesillere iyi ve anlamlı bir miras bırakmak istiyorsak dünya için iyi olan neyse onu yapmamız gerekiyor. Çünkü hepimiz aynı geminin içindeyiz. Biz iş dünyası temsilcilerine büyük sorumluluk düşüyor.

HÜSNÜ ÖZYEĞİN: GENÇLERE GÜVEN GELECEĞE TAŞIYACAĞIM MİRAS

"Benim yaşantımdan geleceğe kalan en derin izler, başta eğitim olmak üzere hep insani ve sosyal kalkınmaya yaptığım yatırımlar oldu. Özyeğin Üniversitesi ise geleceğe yatırım anlayışımın sembolleştiği kurum, hayatımda en fazla değer verdiğim yatırımım ve gençlere duyduğum güveni geleceğe taşıyacak mirasım."

TUNCAY ÖZİLHAN: GELECEK İŞ MODELLERİ ÜRETENLERİN

"Geleceğe güvenle ilerlemenin, her alanda istikrarı yakalamanın, büyümeyi sürdürülebilir kılmanın yolunun üretmekten ve üretken olmaktan geçtiğini her fırsatta vurguluyorum. Geleceğin dünyası, sadece endüstriyel anlamda üretmenin değil, yeni teknolojiler ve inovasyonlar üretmenin olmazsa olmaz olduğu, en yaratıcı fikirleri, iş modellerini üretenlerin güçlü olduğu bir dünya olacak.

KOTLER'İN LİSTESİ

Inbusiness'ın doğum günü özel sayısında ayrıca Philip Kotler ile gerçekleştirilen bir röportaj da var. Pazarlama duayeni Philip Kotler; yüz tanıma sistemlerine göre gönderilen reklamlar, sanal gerçeklik üzerinden yapılan ürün testleri ve daha nice dijital uygulamanın hayatımızı nasıl şekillendireceğini anlatıyor. Peki, kurumlar Pazarlama 5.0'ı konuştuğumuz bu yeni düzene hazır mı? Philip Kotler'e göre şirketlerin ayakta kalma reçeteleri belli. Çözüm ise dijitalleşmeyi, insanı, markayı ve dünyayı iyi anlamaktan geçiyor...

20 SEKTÖRÜN GELECEK KURGUSU

Inbusiness'ın bu özel sayısında ayrıca "Geleceği Kurgulamak" başlığı altında perakendeden teknolojiye, eğitimden sağlığa pek çok farklı sektörün önde gelen temsilcilerinin iş planları ve geleceğe yönelik hazırlıkları da yer alıyor. Tedarik rotalarında lehimize olan değişim ihracatta rekor getirirken, Türkiye'nin yarınlarında söz sahibi olacak sektörler gelecek için hummalı bir hazırlık içinde. Daha da büyümeyi hedefleyen sektör temsilcilerinin gelecek planlarında teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik ortak nokta.

1 YILDA NELER OLDU?

Kasım 2020'de ilk sayısıyla buluşan INBUSINESS, çevre dostu (EU Eco-label sertifikalı kağıt kullanarak), sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratan bir yayın olarak yola çıktı. Bu konuda farkındalık yaratmak için de Küresel Umut Festivali'ni hayata geçirdi. Bir yıl içinde 170 konuk, 10 ayrı başlıkta webinarlar düzenledi ve 4.5 milyon kişiye ulaştı MITSloan Management Review ile içerik ortaklığı kurarak iş dünyası trendlerini dünyaca kabul görmüş akademik çalışmaları sayfalarına taşıdı. Dergi her ay D&R'lar dahil 3 bin 700'ün üzerinde noktada Türkiye'nin dört bir yanında okurlarıyla buluşuyor.