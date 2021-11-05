Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.11.2021 13:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2021 13:38
    ABONE OL

    SON DAKİKA! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda

    Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiğ süt desteği, geleneksel kıyı balıkçılığının kaydedilmesi desteği, hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamındaki ödemelerin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiğ süt desteği, geleneksel kıyı balıkçılığının kaydedilmesi desteği, hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamındaki ödemelerin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.

    İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları
    Üreticilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Çiğ Süt Desteği (2021 Nisan- Mayıs- Haziran) kapsamında 762 milyon 922 bin TL, Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kaydedilmesi Desteği kapsamında 22 milyon 529 bin TL, Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 23 milyon 254 bin TL olmak üzere toplamda 808 milyon 706 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün (5 Kasım) gerçekleştiriyoruz. Hayırlı, bereketli olsun.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu asla affedilmeyecek bir çirkinliktir
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Ödemeler bugün hesaplarda
        SON DAKİKA