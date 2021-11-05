Sanayi ihracatında zirve rakamlar! Tarihin en yüksek ocak-ekim ihracatı





Otomotiv endüstrisi ocak -ekim döneminde 23 milyar 852 milyon 903 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.



Aynı dönemde, kimyevi maddeler ve mamulleri 20 milyar 535 milyon 463 bin dolar, çelik sektörü 18 milyar 119 milyon 107 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 16 milyar 720 milyon 209 bin dolar, elektrik-elektronik sektörü 11 milyar 586 milyon 647 bin dolar, demir ve demir dışı metaller sektörü 9 milyar 927 milyon 549 bin dolar, tekstil ve hammaddeleri 8 milyar 278 milyon 911 bin dolar, makine ve aksamları 7 milyar 642 milyon 821 bin dolar, iklimlendirme sanayii 5 milyar 65 milyon 214 bin dolar, mücevher sektörü 4 milyar 569 milyon 105 bin dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 3 milyar 800 milyon 29 bin dolar, halı sektörü 2 milyar 616 milyon 800 bin dolar, savunma ve havacılık sanayii 2 milyar 410 milyon 928 bin dolar, deri ve deri mamulleri 1 milyar 425 milyon 875 bin dolar, gemi ve yat sektörü 1 milyar 195 milyon 419 bin dolar, diğer sanayi ürünleri 108 milyon 670 bin dolar tutarında dış satım yaptı.Sanayi grubu bünyesindeki tüm sektörlerle atağa kalktı.