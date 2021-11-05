SGK, KOSGEB ve İŞKUR'dan iş kuracaklara destek! 15.000 TL ve 45.000 TL hibe veriliyor! İşte başvuru şartları ve şekli

Peş peşe açıklama yapıldı. 65.000 TL anında hibe para veriliyor! Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği vermeye devam ediyor. Buna göre İŞKUR, kuruluş işlemleri desteği nedeniyle 5 bin, işletme gideri desteği suretiyle 15 bin ve kuruluş desteği olarak da 45 Bin olmak üzere toplam 65 Bin TL'ye kadar hibe desteği veriyor. Peki, kimler İŞKUR'un verdiği hibe desteklerinden faydalanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
HİBE DESTEĞİ 65 BİN LİRA OLDU
Kuruluş İşlemleri Desteği, İşletme Gideri Desteği ve Kuruluş desteği olarak toplam 15, 45 ve 65 bin TL'ye kadar hibe desteği veren İŞKUR, engelli ve eski hükümlü vatandaşların bu destekten faydalanacağını belirtti.
KURULUŞ İŞLEMLERİ DESTEĞİ
İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
İŞLETME GİDERİ DESTEĞİ
Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,
KURULUŞ DESTEĞİ
Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.