Eşit mi oransal mı? ULUFA halka arz ne zaman? Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse fiyatı...

Yatırımcılar tarafından ULUFA halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvu yapan ve onay alan şirket hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? ULUFA hisse kodu ile işlem görecek olan şirketin talep toplama tarihi de belli oldu. Peki Ulusal Faktoring halka arzı eşit mi oransal mı? İşte tüm detaylar…
ULUFA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Talep toplama tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi.Payların yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.
ULUSAL FAKTORİNG BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olmasi bekleniyor.
Hisselere fazla talep gelmesi halide ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.
Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.
Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak.