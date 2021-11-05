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    • Ekonomi
    • 05.11.2021 17:36
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    • 05.11.2021 17:36
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    5 Kasım 2021 ANLIK altın fiyatları: 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrası alış satış fiyatları merak ediliyor. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 559 liradan tamamlamıştı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Kasım 2021 anlık altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında yaşanan peş peşe değişimlerle birlikte yatırımcıların gözü kulağı son duruma odaklandı. Yüz binlerce kişi haftanın kapanış saatleriyle birlikte alış ve satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı. Peki, 5 Kasım 2021 anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yarım, 24 ayar gram, çeyrek altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 560 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 560 bin liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 559 bin 600 lira, en yüksek ise 562 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 560 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 818 milyon 485 bin 123,85 lira, işlem miktarı ise 1.464,56 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 821 milyon 123 bin 298,94 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

    Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 559 liradan tamamladı.

        ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

        Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında tahvil alımları azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olacağı ve faiz artırım süreci için istihdam piyasasında daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

        Fed'in kararları sonrası gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki gerilemeden destek bulan altının ons fiyatında, ABD'nin istihdam verileri sonrası oynaklığın artabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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        Haberler Ekonomi 5 Kasım 2021 ANLIK altın fiyatları: 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
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