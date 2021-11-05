5 Kasım 2021 ANLIK altın fiyatları: 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında yaşanan peş peşe değişimlerle birlikte yatırımcıların gözü kulağı son duruma odaklandı. Yüz binlerce kişi haftanın kapanış saatleriyle birlikte alış ve satış fiyatlarını öğrenmek istiyor. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başladı. Peki, 5 Kasım 2021 anlık altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yarım, 24 ayar gram, çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?