Kampanyalar alev atıyor! Fiat ve Ford modellerinde 1,29-0,49 fırsatı için son günler yaklaştı!

Fiat ve Ford modellerinde sunulan yeni ay kampanyaları dikkat çekti. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için kasım ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor. Fiat'ın 1,29 faizle 50.000 TL Egea kampanyası 02.11.2021-01.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Ford'un fırsatı ise bugün sona eriyor.

FİAT EGEA 50.000 TL 12 AY 1,29% FAİZLE

Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir.