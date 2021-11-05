Kampanyalar alev atıyor! Fiat ve Ford modellerinde 1,29-0,49 fırsatı için son günler yaklaştı!

Fiat ve Ford modellerinde sunulan yeni ay kampanyaları dikkat çekti. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için kasım ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor. Fiat'ın 1,29 faizle 50.000 TL Egea kampanyası 02.11.2021-01.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Ford'un fırsatı ise bugün sona eriyor.
FİAT EGEA 50.000 TL 12 AY 1,29% FAİZLE
Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir.
Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir.
Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 02.11.2021-01.12.2021 tarihleri arasında geçerlidir.
FORD'DAN KASIM AYI KAMPANYASI
Düşük faiz fırsatıyla yeni bir Ford otomobil sahibi olabilirsiniz. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli;
Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma (Style hariç) model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,491 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.