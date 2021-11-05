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    • Ekonomi
    • 05.11.2021 16:28
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    • 05.11.2021 16:28
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    Kampanyalar alev atıyor! Fiat ve Ford modellerinde 1,29-0,49 fırsatı için son günler yaklaştı!

    Kasım ayında otomobil markaları yeni fırsatlarını duyurdu. Fiat'tan yapılan açıklamada Egea modelinde 50.000 TL 12 ay 1,29% faiz imkanı bulunduğu bildirildi. Kredi kampanyasından ‘’Marka Kasko’’ yaptırılması durumunda faydalanılabileceği ifade edildi. Ayrıca Ford'da 5 Kasım 2021 yani bugüne kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası için son saatler yaklaştı.

    Kasım ayı sıfır otomobil fırsatları!

    Fiat ve Ford modellerinde sunulan yeni ay kampanyaları dikkat çekti. Pek çok fırsat sunan markalar sonbahar aylarının gelmesinin ardından yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için kasım ayına özel faiz oranları ve ödeme seçenekleri sunuyor. Fiat'ın 1,29 faizle 50.000 TL Egea kampanyası 02.11.2021-01.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Ford'un fırsatı ise bugün sona eriyor.

    FİAT EGEA 50.000 TL 12 AY 1,29% FAİZLE

    Kredi kampanyasından ''Marka Kasko'' yaptırılması durumunda faydalanılabilir. Marka Kasko, Axa Sigorta, Türkiye Sigorta, Allianz Sigorta, Fiat Kasko ve Ak Sigorta'dan Fiat Kasko ile Fiat Connect Kasko poliçeleri için geçerlidir.

    Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir.

    Fiat ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 02.11.2021-01.12.2021 tarihleri arasında geçerlidir.

    FORD'DAN KASIM AYI KAMPANYASI

    Düşük faiz fırsatıyla yeni bir Ford otomobil sahibi olabilirsiniz. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli;

    Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Yeni Ford Kuga ve Yeni Ford Puma (Style hariç) model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 100.000 TL, 12 ay, %0,491 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.

        5 Kasım 2021 tarihine kadar geçerli aylık 100.000 TL'ye 12 ay, %0,49 faiz otomobil satış kampanyası kapsamında belirtilen aylık %0,49 kampanya faizi, gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının konu olduğu 100.000 TL tutarlı ve 12 ay vadeli FordFinans kredilerinde geçerlidir.

        Belirtilen faiz oranına karşılık gelen aylık taksit tutarı 8.655,26TL'dir. Bu kredi tutarı, taksit tutarı ve vade için; bir kereye mahsus ve peşin olarak tahsil edilen 549,82 TL dosya masrafı ve vergiler dahil edildiğinde FordFinans kredisinin aylık toplam maliyet oranı 0,6600%; yıllık toplam maliyet oranı 8,2596% olmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Kampanyalar alev atıyor! Fiat ve Ford modellerinde 1,29-0,49 fırsatı için son günler yaklaştı!
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