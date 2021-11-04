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    • Ekonomi
    • 04.11.2021 12:27
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    • 04.11.2021 12:27
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    Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Marmara'daki balıkçılara destek ödemelerini yarın yapacağız

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına (2 bin- 2 bin 900 TL'ye) çıkardık. Marmara'da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon TL destekleme ödemesini 5 Kasım Cuma günü yapacağız" ifadelerini kullandı.

    Bakan Pakdemirli duyurdu! O ödemeler yarın yapılacak

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara destekleme ödemelerinin yarın yapılacağını duyurdu.

    Bakan Pakdemirli, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli balıkçılara verilecek destek miktarını iki katına (2 bin- 2 bin 900 TL'ye) çıkardık. Marmara'da 3 bin 447 balıkçımız ödeme için başvurdu. Başvuran bölge balıkçılarımıza yaklaşık 8,2 milyon TL destekleme ödemesini 5 Kasım Cuma günü yapacağız" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Marmara'daki balıkçılara destek ödemelerini yarın yapacağız
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