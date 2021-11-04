Rapor parası nasıl alınır? SGK 10, 15 ve 20 günlük rapor parası ne kadar 2021? Rapor parası alabilmenin şartları...

Sigortalı olarak çalışan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren Rapor parası nasıl, ne zaman, nereden alınır? Hamilelik, iş kazası, hastalık gibi nedenlerden dolayı işine gidemeyen çalışanlara geçici iş göremezlik raporu veriliyor ve işveren de bu durumu Sosyal Güvenli Kurumu'na (SGK) bildirmek durumunda ve rapor parası alabilmek mümkün. Peki 10, 15 ve 20 günlük rapor parası ne kadar 2021? Tüm çalışanlar bu haktan yararlanabiliyor mu? Rapor parası alabilmek için şartlar neler? İşte detaylar…
RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?
Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT'ye giderek rapor parasını alır.
Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.
RAPOR PARASI NEDİR, ŞARTLARI NELER?
Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.