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    • Ekonomi
    • 05.11.2021 09:41
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    • 05.11.2021 09:41
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    Rapor parası nasıl alınır? SGK 10, 15 ve 20 günlük rapor parası ne kadar 2021? Rapor parası alabilmenin şartları...

    Rapor parası nasıl, ne zaman, nereden alınır? SGK 10, 15 ve 20 günlük rapor parası ne kadar 2021? Yararlanma şartları neler? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışanlar hamilelik, iş kazası, hastalık gibi nedenlerden dolayı raporlu olduklarında işe gidemedikleri günlerin parasının kesilmemesi için SGK'yabu durumun bildirilmesi gerekiyor. İş göremezlik raporu olan çalışanlar 10, 15 ve 20 günlük rapor parası alabilmek için yararlanma şartlarının neler olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. İşte konuya dair tüm ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Rapor parası nasıl alınır?

    Sigortalı olarak çalışan milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren Rapor parası nasıl, ne zaman, nereden alınır? Hamilelik, iş kazası, hastalık gibi nedenlerden dolayı işine gidemeyen çalışanlara geçici iş göremezlik raporu veriliyor ve işveren de bu durumu Sosyal Güvenli Kurumu'na (SGK) bildirmek durumunda ve rapor parası alabilmek mümkün. Peki 10, 15 ve 20 günlük rapor parası ne kadar 2021? Tüm çalışanlar bu haktan yararlanabiliyor mu? Rapor parası alabilmek için şartlar neler? İşte detaylar…

    RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

    Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT'ye giderek rapor parasını alır.

    Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

    RAPOR PARASI NEDİR, ŞARTLARI NELER?

    Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.

        İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekiyor. 1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Aldığınız raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporunuzda bir teşhis yoksa, SGK size para ödemesi yapmaz. Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.

        5 GÜNLÜK RAPOR PARASI NE KADAR?

        2021 yılı 5 günlük rapor parası Hastalık durumunda 3 günlük ödeme yapılır. 3 günlük ayakta tedavi için 238,50 TL ödeme yapılır. Yatarak tedavi için 178,88 TL ödeme yapılır. İş kazalarında ise 5 günlük ödeme yapılır. Ayakta tedavi için 397,50 TL ödenir iken yatarak tedavi için 298,15 TL ödeme yapılmaktadır.

        10 GÜNLÜK RAPOR PARASI NE KADAR?

        İş görülmezlik 1-2 gün için ödeme yapılmadığını bilmekteyiz. 10 günlük rapor parası 8 günlük olarak ödenmektedir. Primi asgari ücretten alınan birisine yatarak tedavisi için 10 gün hesaplamasına göre 477,04 TL ödeme yapılmaktadır. Ayakta tedavi için 636,00 TL ödeme yapılır.

        15 GÜNLÜK RAPOR PARASI NE KADAR?

        Ayakta tedavi için toplam 15 günlük rapor parası 1033,50 TL ödeme yapılır. Yatarak tedavi ise 477,04 TL ödenir. İş kazasında ayakta tedavi için 1192,05 TL ödenirken yatarak tedavi için 775,19 TL ödeme yapılır.
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        Haberler Ekonomi Rapor parası nasıl alınır? SGK 10, 15 ve 20 günlük rapor parası ne kadar 2021? Rapor parası alabilmenin şartları...
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