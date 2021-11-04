Kira sözleşmesini bu ay yenileyecekler dikkat! Kira en çok yüzde 17 artacak

Kira sözleşmesini bu ay yenileyecekler dikkat! Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Kasım ayındaki kira artışı belli oldu. Bu ay yenilenecek kira kontratlarında en fazla yüzde 17.09 zam yapılabilecek. Son 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17.09'luk Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranı, kirada bu ay azami artış oranı olarak uygulanacak.

Kira artışlarındaki üst sınır, eskiden, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden belirleniyordu. Yapılan düzenlemeyle TÜFE'ye endekslendi. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; 12 aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE yüzde 36.20 artış gösterdi. Eski sistem uygulansaydı, bu ay kira kontratları yüzde 36.2 artışla yenilenecekti.