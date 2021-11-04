Turkuvaz Medya Grubu'nda ekonomi zirvesi düzenlenecek

Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir video ile katılacağı Türkiye 2023 Zirvesi bugün gerçekleştirilecek.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan zirvede; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel panel konuşmalarıyla yer alacak. Türkiye'nin 2023 vizyonunun tüm detaylarıyla konuşulacağı 'Türkiye 2023 Zirvesi', Sabah & Daily Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman'ın açılış konuşması ile başlayacak.

Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin çevre, şehircilik ve iklim politikaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. 'Enerjinin Bugünü ve Yarını' panelinin açılışında Enerji Bakanı Fatih Dönmez online katılım ile Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderisoğlu'nun sorularını cevaplayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise 'Geleceğin Teknolojileri ve Altyapı Yatırımları' panelinin açılışında konuşacak. Zirvenin ardından gerçekleşecek ve A Para tarafından düzenlenecek 'Para Sohbetleri' oturumunda; Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, açılış konuşmasının ardından kapalı oturumda A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde iş dünyasının sorularını yanıtlayacak.