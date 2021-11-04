Sömestr tatili turizmi hareketlendirdi! En çok talep 4-5 günlük paketlere ve Kapadokya'ya geldi

Bu ay 15-19 Kasım tarihlerini kapsayan, hafta sonuyla birlikte toplam 9 günü bulacak ara tatil, turizm sektörüne doping etkisi yaratacak.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, son bir haftadır ara tatile yönelik taleplerde belirgin bir artış olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 2 hafta boyunca da bu taleplerin artacağını söylemek mümkün" dedi. Ara tatiller için en büyük talebin 4 ve 5 gecelik konaklamalı tatil paketlerine olduğunu anlatan Bağlıkaya, ayrıca 2 ve 3 gece konaklamalı kısa tur programlarının da ilgi gördüğünü dile getirdi.
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