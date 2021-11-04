Sömestr tatili turizmi hareketlendirdi! En çok talep 4-5 günlük paketlere ve Kapadokya'ya geldi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, son bir haftadır ara tatile yönelik taleplerde belirgin bir artış olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 2 hafta boyunca da bu taleplerin artacağını söylemek mümkün" dedi. Ara tatiller için en büyük talebin 4 ve 5 gecelik konaklamalı tatil paketlerine olduğunu anlatan Bağlıkaya, ayrıca 2 ve 3 gece konaklamalı kısa tur programlarının da ilgi gördüğünü dile getirdi.