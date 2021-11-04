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    Sömestr tatili turizmi hareketlendirdi! En çok talep 4-5 günlük paketlere ve Kapadokya'ya geldi

    Bu ay 15-19 Kasım tarihlerini kapsayan, hafta sonuyla birlikte toplam 9 günü bulacak ara tatil, turizm sektörüne doping etkisi yaratacak. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, son bir haftadır ara tatile yönelik taleplerde belirgin bir artış olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 2 hafta boyunca da bu taleplerin artacağını söylemek mümkün" dedi.

    Turizme ara tatil dopingi
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    Bu ay 15-19 Kasım tarihlerini kapsayan, hafta sonuyla birlikte toplam 9 günü bulacak ara tatil, turizm sektörüne doping etkisi yaratacak.

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, son bir haftadır ara tatile yönelik taleplerde belirgin bir artış olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 2 hafta boyunca da bu taleplerin artacağını söylemek mümkün" dedi. Ara tatiller için en büyük talebin 4 ve 5 gecelik konaklamalı tatil paketlerine olduğunu anlatan Bağlıkaya, ayrıca 2 ve 3 gece konaklamalı kısa tur programlarının da ilgi gördüğünü dile getirdi.

    BU ROTALAR ÖNE ÇIKIYOR


        Bağlıkaya, özellikle Kapadokya bölgesinin ön plana çıktığına dikkati çekerek, "Sapanca, Abant gibi büyük kentlere yakın bölgelerin yanı sıra sezonun uzaması ve havaların da iyi olması nedeniyle Akdeniz ve Ege bölgelerine olan talebin de fazla olduğunu gözlemliyoruz. Yurt dışı seyahatlerinde ise öncelikle Kıbrıs talebinin yüksek seyir izlediği görülüyor. Dubai ve Balkan turları da tercihler arasında yer alıyor" diye konuştu.

        24 MİLYON ZİYARETÇİ


        Akdeniz ve Ege sahillerinde halen yazdan kalma günler yaşanmasının da rezervasyonlara olumlu yansıdığına işaret eden Bağlıkaya, "2021 yılını yaklaşık 24 milyon yabancı ziyaretçi sayısı ve 20 milyar doları aşkın bir turizm geliri ile kapatmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.
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        Haberler Ekonomi Sömestr tatili turizmi hareketlendirdi! En çok talep 4-5 günlük paketlere ve Kapadokya'ya geldi
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