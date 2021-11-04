EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? EYT’li olanların emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır, ne kadar zam alacaklar?

Vatandaşlar gündemde EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum hesaplama işlemi araştırmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışmaların başlatılması için talimat verinde ekonomi gündeminde en sık sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kimler, hangi vatandaşlar bu haktan faydalanabilecek? EYT'li olanların emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır, ne kadar alınır? Örnek hesaplama işlemlerini haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar denilen arkadaşların durumu şu primini tamamlamış yılını tamamlamış yaşı bekliyor. Ona denilecek ki yaş şartı olmadan emekli ol denilmesi isteniyor. 99'dan önce sigortalı olmuş ve ona bu şart söylenmiş. Şimdi bu yılını ve primini tamamlayanlar açısından birkaç örnek.
Örnek hesaplama 1:
- AHMET BEY: SİGORTA TARİHİ 15 HAZİRAN 1991
- 1972 DOĞUMLU 7500 GÜNÜ VAR
- EMEKLİLİK ŞARTI: 25 YIL 53 YAŞ VE 5600 GÜN
- EYT PRİME BAKARSA HEMEN EMEKLİ OLUR.
Örnek hesaplama 2:
- AYŞE HANIM: SİGORTA TARİHİ 20 MAYIS 1997
- 1975 DOĞUMLU 5000 GÜNÜ VAR
- EMEKLİLİK ŞARTI: 20 YIL 53 YAŞ VE 5900 GÜN
- EYT DÜZENLEMESİ PRİMİ KAPSARSA 900 GÜN TAMAMLAYIP EMEKLİ OLUR.