EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? EYT’li olanların emekli maaşı hesaplaması nasıl yapılır, ne kadar zam alacaklar?

Örnek hesaplama 3:

- MEHMET BEY: 20.08.1997 İŞE GİRİŞLİ

- 1978 DOĞUMLU 6200 GÜNÜ VAR

- EMEKLİLİK ŞARTI: 25 YIL 57 YAŞ VE 5900 GÜN

- YIL ŞARTI 20.08.2022'DE DOLACAĞINDAN EYT'Lİ OLARAK O TARİHTE EMEKLİ OLUR.

Erdem, "Bunlar formüller üzerinde verdiğimiz örnekler biz farazi konuşuyoruz çalışmalar devam ediyor. Bana çok soru sorulduğu için birkaç örnekle kafalarda netleştirmek istedim." ifadelerini kullandı.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN 5 FORMÜL

1- KISMİ EMEKLİLİK

3600 GÜNÜ OLAN KADIN 50

ERKEK 55 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR