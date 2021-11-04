Bu koşulu sağlayanlar hemen PTT'ye başvururlarsa 864 TL ödeme alıyorlar! PTT'den anında alabilirsiniz!

Ülkemizde ev hanımları, emekli, esnaf ve işsiz olan pek çok vatandaşımız amacıyla devlet doğrultusundan destek ödemeleri sürdürülmektedir. Her geride bıraktığımız gün artış gösteren destek ödemeleri bugünümüzde pek çok vatandaşımızı yakından ilgilendiren konular arasında bulunuyor. Yaşlılık aylığı olarak da tanınan 65 yaş aylığı işlemiş dönemlerde üç ayda bir olmak üzere tespit edilen periyotlarda devlet doğrultusundan veriliyor. Yaşlılık aylığı şartlarını yerine getiren vatandaşlar devlet doğrultusundan tespit edilen bir miktarda ödeme alırlar.
YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURU İŞLEMLERİ
Yaşlılık maaşı müracaatları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılıyor. Bu vakıflar kendi ilçenizde yer almakta olup genelde kaymakamlıklar içeriğinde hizmet vermektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) müracaat yapan 65 yaşını doldurmuş yaşlı vatandaşlara ilk önce muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; Yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile eş güdümlü nafaka yükümlülüğü öneme alınarak gerçekleşirken kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanıyor.
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Yaşlılık maaşı almak amacıyla aranan şartlar şunlardır:
· 65 yaşını doldurmuş olmak
· T.C vatandaşı olmak
· Hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C)
· Nafaka almıyor olmak
· Herhangi bir yerden gelirin olmaması
· Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olmak
· Bakım evi ya da aynısı bir yerde kalmıyor olmak
· Hane halkının gelir ortalamasının asgari ücret net tutarının üçte birinin altında olması
· Yaşlılık maaşında şahıs başına düşen gelir hesaplanır. Bu oran muhtaçlık sınırını geçmemelidir. 2021 senesi amacıyla tespit edilen 852 TL'lik muhtaçlık sınırı hesaplamasına karı ve koca dahil edilir. Ailenin başka fertleri dahil edilmez.
Belirtilen tün bu yaşlılık maaşı şartlarına uyuyor olmak gerekir. Bu şartlardan birinin ya da birkaç tanesinin sağlanmadığı başvurular reddedilir.