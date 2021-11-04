Bu koşulu sağlayanlar hemen PTT'ye başvururlarsa 864 TL ödeme alıyorlar! PTT'den anında alabilirsiniz!

Ülkemizde ev hanımları, emekli, esnaf ve işsiz olan pek çok vatandaşımız amacıyla devlet doğrultusundan destek ödemeleri sürdürülmektedir. Her geride bıraktığımız gün artış gösteren destek ödemeleri bugünümüzde pek çok vatandaşımızı yakından ilgilendiren konular arasında bulunuyor. Yaşlılık aylığı olarak da tanınan 65 yaş aylığı işlemiş dönemlerde üç ayda bir olmak üzere tespit edilen periyotlarda devlet doğrultusundan veriliyor. Yaşlılık aylığı şartlarını yerine getiren vatandaşlar devlet doğrultusundan tespit edilen bir miktarda ödeme alırlar.