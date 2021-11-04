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    • Ekonomi
    • 05.11.2021 08:45
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    • 05.11.2021 08:45
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    Bu koşulu sağlayanlar hemen PTT'ye başvururlarsa 864 TL ödeme alıyorlar! PTT'den anında alabilirsiniz!

    Devletin bilinmeyen unutulan yardımlarından olan ödemelerden birisi de yaşlılık aylığıdır. Yaşlılık aylığı şartlarını yerine getiren vatandaşlar devlet doğrultusundan tespit edilen bir miktarda ödeme alırlar. Yaşlılık maaşı müracaatlarının yapıldığı yerler kişinin ikamet ettiği il ya da ilçedeki Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıdır.

    takvim.com.tr
    Bu koşulu sağlayanlar hemen PTT’ye başvururlarsa 864 TL ödeme alıyorlar

    Ülkemizde ev hanımları, emekli, esnaf ve işsiz olan pek çok vatandaşımız amacıyla devlet doğrultusundan destek ödemeleri sürdürülmektedir. Her geride bıraktığımız gün artış gösteren destek ödemeleri bugünümüzde pek çok vatandaşımızı yakından ilgilendiren konular arasında bulunuyor. Yaşlılık aylığı olarak da tanınan 65 yaş aylığı işlemiş dönemlerde üç ayda bir olmak üzere tespit edilen periyotlarda devlet doğrultusundan veriliyor. Yaşlılık aylığı şartlarını yerine getiren vatandaşlar devlet doğrultusundan tespit edilen bir miktarda ödeme alırlar.

    YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURU İŞLEMLERİ

    Yaşlılık maaşı müracaatları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılıyor. Bu vakıflar kendi ilçenizde yer almakta olup genelde kaymakamlıklar içeriğinde hizmet vermektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) müracaat yapan 65 yaşını doldurmuş yaşlı vatandaşlara ilk önce muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; Yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile eş güdümlü nafaka yükümlülüğü öneme alınarak gerçekleşirken kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanıyor.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Yaşlılık maaşı almak amacıyla aranan şartlar şunlardır:

    · 65 yaşını doldurmuş olmak

    · T.C vatandaşı olmak

    · Hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı, 4A, 4B, 4C)

    · Nafaka almıyor olmak

    · Herhangi bir yerden gelirin olmaması

    · Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almıyor olmak

    · Bakım evi ya da aynısı bir yerde kalmıyor olmak

    · Hane halkının gelir ortalamasının asgari ücret net tutarının üçte birinin altında olması

    · Yaşlılık maaşında şahıs başına düşen gelir hesaplanır. Bu oran muhtaçlık sınırını geçmemelidir. 2021 senesi amacıyla tespit edilen 852 TL'lik muhtaçlık sınırı hesaplamasına karı ve koca dahil edilir. Ailenin başka fertleri dahil edilmez.

    Belirtilen tün bu yaşlılık maaşı şartlarına uyuyor olmak gerekir. Bu şartlardan birinin ya da birkaç tanesinin sağlanmadığı başvurular reddedilir.

        Yaşlılık Maaşı İçin Nereye Başvuru Yapılır?

        Yaşlılık maaşı müracaatlarının yapıldığı yerler kişinin ikamet ettiği il ya da ilçedeki Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıdır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat gerçekleştirdikten sonra müracaat alındı belgesi verilir. Başvuru esnasında dilenen başka belgeler şunlardır:

        · Doldurulan yaşlılık aylığı formu

        · 2 adet vesikalık fotoğraf

        · Mal bildirimi

        · Dilekçe

        · Muhtaçlık belgesi

        · Vukuatlı nüfus kayıt örneği

        · İkametgâh belgesi
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        Haberler Ekonomi Bu koşulu sağlayanlar hemen PTT'ye başvururlarsa 864 TL ödeme alıyorlar! PTT'den anında alabilirsiniz!
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