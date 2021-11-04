Papara kullanıcıları arama motorlarında 'Papara çöktü mü?' Sorusunun yanıtını arıyor. Para çekme işlemlerinde ve uygulamada bağlantı sorunu yaşayanlar sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Peki, Papara çöktü mü son dakika? Papara para çekme/ yatırma işlem hatası ne zaman düzelecek? 4 Kasım Papara bağlantı hatası nasıl çözülür? İşte tüm merak edilenler!
PAPARA ÇÖKTÜ MÜ?
Papara uygulamasında bağlantı sorunu yaşanıyor. Hesabı olanlar uygulamada çeşitli hatalarla karşı karşıya kalıyor.
İşte soruna dair detaylar;
BAĞLANTI PROBLEMİ
Papara kullananlar "Bağlantı problemi. Cihazının internet bağlantısını kontrol etmelisin. İnternete bağlandıktan sonra tekrar deneyebilirsin." şeklinde uyarılarla karşılaşıyor.