Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 04.11.2021 17:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2021 18:05
    ABONE OL

    Papara çöktü mü son dakika? Papara para çekme/ yatırma işlem hatası ne zaman düzelecek? 4 Kasım Papara bağlantı hatası nasıl çözülür?

    Papara uygulamasını kullananlar son saatlerde para yatırma/ çekme işlemlerinde gecikmeler yaşadığını ya da kart işlemlerinde hata aldığını dile getiriyor. Aynı zamanda uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaştığını dile getiren kullanıcılar Papara çöktü mü sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Papara para çekme hatası ne zaman düzelecek? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Papara çöktü mü son dakika? Papara para çekme/ yatırma işlem hatası ne zaman düzelecek? Papara bağlantı hatası nasıl çözülür?

    Papara kullanıcıları arama motorlarında 'Papara çöktü mü?' Sorusunun yanıtını arıyor. Para çekme işlemlerinde ve uygulamada bağlantı sorunu yaşayanlar sorunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Peki, Papara çöktü mü son dakika? Papara para çekme/ yatırma işlem hatası ne zaman düzelecek? 4 Kasım Papara bağlantı hatası nasıl çözülür? İşte tüm merak edilenler!

    PAPARA ÇÖKTÜ MÜ?

    Papara uygulamasında bağlantı sorunu yaşanıyor. Hesabı olanlar uygulamada çeşitli hatalarla karşı karşıya kalıyor.

    İşte soruna dair detaylar;

    BAĞLANTI PROBLEMİ

    Papara kullananlar "Bağlantı problemi. Cihazının internet bağlantısını kontrol etmelisin. İnternete bağlandıktan sonra tekrar deneyebilirsin." şeklinde uyarılarla karşılaşıyor.

        PAPARA HAKKINDA

        İşte şirketten yapılan açıklama;

        2016 yılı Nisan ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan "Elektronik Para Kuruluşu" olarak faaliyet göstermek üzere aldığımız izin ile aynı yılın Ağustos ayında faaliyetlerimize başladık.

        MasterCard, Visa ve Bankalararası Kart Merkezi üyesi olarak Türkiye'de ilk defa banka bağımsız MasterCard logolu bir ön ödemeli kart ürettik ve kullanıma sunduk. Dördüncü yılımızın sonunda 200 kişilik bir ekibe ve milyonlarca kullanıcıya ulaştık.

        Papara'da bugün itibariyle milyonlarca kullanıcı her gün yüz binlerce işlem gerçekleştiriyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        AK Parti mağdur edilen şehit yakının yanında!
        Haberler Ekonomi Papara çöktü mü son dakika? Papara para çekme/ yatırma işlem hatası ne zaman düzelecek? 4 Kasım Papara bağlantı hatası nasıl çözülür?
            SON DAKİKA