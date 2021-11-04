Papara çöktü mü son dakika? Papara para çekme/ yatırma işlem hatası ne zaman düzelecek? 4 Kasım Papara bağlantı hatası nasıl çözülür?

MasterCard, Visa ve Bankalararası Kart Merkezi üyesi olarak Türkiye'de ilk defa banka bağımsız MasterCard logolu bir ön ödemeli kart ürettik ve kullanıma sunduk. Dördüncü yılımızın sonunda 200 kişilik bir ekibe ve milyonlarca kullanıcıya ulaştık.

Papara'da bugün itibariyle milyonlarca kullanıcı her gün yüz binlerce işlem gerçekleştiriyor.