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    • Ekonomi
    • 05.11.2021 08:46
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    • 05.11.2021 08:46
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    Eğer sizin cüzdanınızda varsa... 17 yıl herkesten saklamıştı şimdi servet ediyor! 20 TL deyip geçenler oldukça pişman!

    Son dönemlerde ülkemizde görülen yanlış basım banknotlar ilgi çekmeye devam ediyor. Ülkemizin 4 bir yanından yanlış basım para haberleri gelir iken bazıları ise servet değerinde olabiliyor. 20 TL deyip geride bıraktığımız bin pişman oluyor. Son günlerde çoğu internet sitesinde yanlış basım banknotların binlerce lira ettiğine dair haberler yer alıyor. Bu haberleri gören vatandaşlar ise aynı banknotların kendisinde olup olmadığını merak ediyor. Hatalı basım banknot olarak ifade edilen bu paralara internet ilan sitelerinde 20 bin TL'den 200 bin TL'ye kadar fiyat biçiliyor.

    17 yıl herkesten saklamıştı şimdi servet ediyor! 20 TL...

    Müşterisinin 17 yıl önce verdiği 20 TL'lik banknotu günümüze kadar elinde tutan Tokat'ta aktarlık yapan Serdar Türk meraklısının çıkması halinde 20 YTL'yi, 50.000 TL karşılığında verebileceğini söyledi. Son dönemde yanlış basım banknotlar kişilerin dikkatini çekiyor. İnternet sitelerinde yer alan haberlerle eş güdümlü binlerce vatandaş cüzdanında bu paraların olup olmadığı amacıyla her daim ceplerini kontrol ediyor.

    17 YIL ÖNCE BİR MÜŞTERİSİ VERMİŞTİ

    Tokat'ta aktarlık yapan Serdar Türk (48), 17 yıl önce bir müşterisinin verdiği 20 Yeni Türk Lirası'nda (YTL) baskı hatası olduğunu fark etti. Parayı 15 yıldır kasasında saklayan Türk, meraklısının çıkması halinde 20 YTL'yi, 50 bin lira karşılığında verebileceğini söyledi.

    2005 yılında Türk Lirası'ndan 6 sıfırın atılması kararı sonrası Yeni Türk Lirası tedavüle girdi. 30 yıldır Tokat'ta aktarlık yapan evli ve 2 çocuk babası Serdar Türk, o yıl satış yaparken bir müşterisinden aldığı 20 YTL'nin hatalı basıldığını fark etti. Önce müşterisinden parayı değiştirmesini istedi. Müşterinin, "Onu, Siz bankadan değiştirirsiniz" cevabı üzerine kabul etti. Banknot kağıdının bir kısmının baskı sırasında katlanması sonucu boşluk oluştuğu ve bu yüzden hatalı kesildiği anlaşıldı. Serdar Türk parayı aldıktan sonra bankaya götürüp yenisi ile değiştirmek yerine saklamaya karar verdi. Parayı dükkanındaki kasasına koyarak muhafaza etti. 2010 yılında ise TL ibareli banknotlar devreye girdi.

    '50 BİN LİRAYA BUNU VEREBİLİRİM'

    Kendisinin para koleksiyoncusu olmadığını belirten Serdar Türk, ''Yaklaşık 15 yıl önce bir müşterimiz bize bu parayı getirdi. O dönemde de hatırlarsanız paradan 6 sıfır atılmıştı. Ben de paranın basımının hatalı olduğunu görünce 'parayı değiştirir misin' demiştim müşteriye. Para katlı olarak basılmış. Müşterimizde bana, 'Ben bankaya gidip değiştiremem. Siz bir ara gidip değiştirin' dedi. Ben de o anda almıştım, yıllardır saklıyorum. Koleksiyoner değilim ama ilgisini çeken olursa 50 bin lira karşılığında bunu verebilirim" diye konuştu. Türk, 17 yıldır sakladığı paranın, dükkanına gelen müşterilerin de ilgisini çektiğini söyledi.

        HATALI BASIM 5 TL'LİK BANKNOTU SATIP, BİLGİSAYAR ALMAK İSTİYOR

        Düzce'de, ortaokul öğrencisi Yasenur Durmaz (13), eline geçen hatalı basım olduğunu düşündüğü 5 TL'lik banknotu sosyal medya hesabından bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, para satın alınırsa uzaktan eğitimi için yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.

        Yahyalar Mahallesi'nde oturan Yasenur Durmaz, uzaktan eğitime katılmak için masaüstü bilgisayar kullanıyor. Yasenur'un masaüstü bilgisayarı oldukça yavaş çalışırken, yine kendisine ait olan dizüstü bilgisayarın ise ekranı arızalandı. Yasenur, annesinin kendisine ekmek almak için verdiği 5 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu düşünerek sosyal medya hesabı üzerinden bin TL'ye satışa çıkardı. Yasenur, paranın satın alınması durumunda yeni bir dizüstü bilgisayar almak istediğini söyledi.

        'DERSLERİME DAHA İYİ ÇALIŞMAK İSTİYORUM'

        Hatalı basım paraların satıldığını haberlerde gördüğünü belirten Yasenur Durmaz, "Ortaokul ikinci sınıf öğrencisiyim. Online derslerimize başladık. Ancak masaüstü bilgisayarım çok yavaş. Laptopumun ekranı arızalandı. Bu ikisini değiştirmek istiyordum. Annem bana ekmek almak için 5 lira verdi. 5 liraya baktığımda yanlış basıldığını fark ettim. Daha önce bunu haberlerde görmüştüm. Ben de 5 lirayı sakladım. Daha sonra sosyal medya hesabım üzerinden 5 lirayı satışa çıkardım. Bin liraya bu parayı satmak istiyorum. İkinci el bir laptop alıp derslerime daha iyi çalışmak istiyorum. İnşallah birisi bu parayı benden alır. Bende yeni bir laptop sahibi olurum" dedi.
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        Haberler Ekonomi Eğer sizin cüzdanınızda varsa... 17 yıl herkesten saklamıştı şimdi servet ediyor! 20 TL deyip geçenler oldukça pişman!
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