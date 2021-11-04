Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar? 4 Kasım Perşembe kripto para piyasalarında güncel durum! Düşüşe geçti...

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar? 4 Kasım Perşembe kripto para piyasalarında güncel durum nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bitcoin, Ethereum ve Shiba Inu kripto paralar her gün merakla takip ediliyor ve düşüş mü yoksa yükseliş mi olduğu araştırılıyor. Yatırımlarını sanal paralar üzerinden yapanlar için güncel durumu haberimizde derledik.
KRİPTO PARA PİYASALARINDA GÜNCEL DURUM
Tüm piyasaların büyük merakla beklediği Fed'in faiz kararı açıklandı. Fed faizleri yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutarken tahvil alım programını da 15 milyar Dolar azalttı. Altın Fed'in kararıyla birlikte satış görürken dolar kuru da bir miktar güçlendi.
BITCOIN, ETHEREUM, DOGECOIN, SHIBA INU NE KADAR?
Fed'in kararını açıklamasının ardından kripto paralarda sert fiyat hareketleri gözlenlenmedi. Bitcoin 63 bin dolar seviyesinde işlem görüyordu ve bu seviyelerde işlem görmeye devam etti.
Kısa sürede yüzde 800'ün üzerinde prim yapan Shiba Inu ise bir yatırımının büyük satışlar yapması nedeniyle panik olan diğer yatırımcıları da etkiledi. Shiba Inu 0.00007000 dolar seviyelerinden 0.00005300 seviyelerine kadar geriledi. Bugünkü kaybı ise yüzde 6'ya yaklaştı ve 0.00005848 dolar seviyesinde işlem görüyor.