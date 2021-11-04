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    • Ekonomi
    • 04.11.2021 09:06
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    • 04.11.2021 09:09
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    Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar? 4 Kasım Perşembe kripto para piyasalarında güncel durum! Düşüşe geçti...

    Yatırımcılar tarafından sabahın ilk saatlerinden bu yana Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sanal paralara yatırım yapanlar anlık gelişmeleri yakından takip ediyor ve 4 Kasım Perşembe kripto para piyasalarında güncel durumun ne olduğu hakkında bilgi edinmek istiyor. Ethereum yeni bir rekor kırdı ve şu an kaç TL’den alıcı bulduğu merak konusu. Fed tarafından alınan faiz kararları sanal para piyasasını da yakından etkiliyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu gibi kripto para piyasalarına ilişkin güncel durum haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar?

    Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar? 4 Kasım Perşembe kripto para piyasalarında güncel durum nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bitcoin, Ethereum ve Shiba Inu kripto paralar her gün merakla takip ediliyor ve düşüş mü yoksa yükseliş mi olduğu araştırılıyor. Yatırımlarını sanal paralar üzerinden yapanlar için güncel durumu haberimizde derledik.

    KRİPTO PARA PİYASALARINDA GÜNCEL DURUM

    Tüm piyasaların büyük merakla beklediği Fed'in faiz kararı açıklandı. Fed faizleri yüzde 0-0.25 aralığında sabit tutarken tahvil alım programını da 15 milyar Dolar azalttı. Altın Fed'in kararıyla birlikte satış görürken dolar kuru da bir miktar güçlendi.

    BITCOIN, ETHEREUM, DOGECOIN, SHIBA INU NE KADAR?

    Fed'in kararını açıklamasının ardından kripto paralarda sert fiyat hareketleri gözlenlenmedi. Bitcoin 63 bin dolar seviyesinde işlem görüyordu ve bu seviyelerde işlem görmeye devam etti.

    Kısa sürede yüzde 800'ün üzerinde prim yapan Shiba Inu ise bir yatırımının büyük satışlar yapması nedeniyle panik olan diğer yatırımcıları da etkiledi. Shiba Inu 0.00007000 dolar seviyelerinden 0.00005300 seviyelerine kadar geriledi. Bugünkü kaybı ise yüzde 6'ya yaklaştı ve 0.00005848 dolar seviyesinde işlem görüyor.

        Dogecoin geçtiğimiz hafta yükseliş hareketi gösterse de yine olağan seyrine kavuştu. 28 Ekim'de 0.33 dolar seviyesine yükselen Dogecoin şu an da 0.26 dolar seviyesinde yatay seyirle işlem görüyor.

        Kripto Para birimleri arasında ikinci en büyük olan Ethereum güçlü duruşunu koruyor. Birçok analist tarafından yükseliş potansiyeli olduğuna inanılan Ethereum bu hafta da Rekor kırdı.

        ETHEREUM REKOR KIRIYOR!

        Shiba Inu'nun Ekim ayını domine ettiği kripto para piyasalarında Ethereum da Bitcoin gibi rekorlara imza atıyor.

        Son gelen alım hareketleriyle birlikte Ethereum 4641 Dolar seviyesini aştı ve tarihi yüksek seviyesine ulaştı.
        Saat 11:47 itibarıyla Ethereum yüzde 2 primle 4593 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin de yatay seyirle 63 bin 58 dolardan alıcı buluyor.

        Shiba Inu'nun bir süredir istikrarlı yükselişi yerini sakin duruş ve kayba bıraktı. Güçlü yükseliş hareketi sonrasında düşüş eğilimine geçen Shiba Inu'de milyarder balinanın satış yapmaya başladığı iddia edildi. 8 bin dolara aldığı Shiba Inu'leri 5.7 milyar dolara kadar yükseldikten sonra satışa başlayan yatırımcının Shiba Inu'nun toplam arzının yüzde 13'üne sahip olduğu söyleniyor. Shiba Inu yüzde 8 değer kaybıyla 0.00006566 dolar seviyesinde işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar? 4 Kasım Perşembe kripto para piyasalarında güncel durum! Düşüşe geçti...
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