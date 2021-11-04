Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar? 4 Kasım Perşembe kripto para piyasalarında güncel durum! Düşüşe geçti...

BITCOIN, ETHEREUM, DOGECOIN, SHIBA INU NE KADAR?

Fed'in kararını açıklamasının ardından kripto paralarda sert fiyat hareketleri gözlenlenmedi. Bitcoin 63 bin dolar seviyesinde işlem görüyordu ve bu seviyelerde işlem görmeye devam etti.



Kısa sürede yüzde 800'ün üzerinde prim yapan Shiba Inu ise bir yatırımının büyük satışlar yapması nedeniyle panik olan diğer yatırımcıları da etkiledi. Shiba Inu 0.00007000 dolar seviyelerinden 0.00005300 seviyelerine kadar geriledi. Bugünkü kaybı ise yüzde 6'ya yaklaştı ve 0.00005848 dolar seviyesinde işlem görüyor.