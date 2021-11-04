Yerli otomobil TOGG'a 3.5 milyar TL yatırım: 2022’de üretim bandından inecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesini ele aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilden Kovid ilacına kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yaptı.
2022'DE ÜRETİM BANDINDAN İNECEK
Yerli otomobil için bugüne kadar 2.5 milyar liralık yatırımın tamamlandığı bilgisini veren Bakan Varank, "Yıl sonunda bu tutar 3.5 milyar lirayı bulacak. İlk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak" dedi.
Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların Türkiye'de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydedildiğini anlatan Bakan Varank, "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.
ŞARJ İSTASYONLARI KURULACAK
İl il, ilçe ilçe şarj istasyonu ihtiyacını belirlediklerini kaydeden Varank, şöyle devam etti: "Buna yönelik destek mekanizmalarını tasarladı. Sıvı yakıtlı RAMJET projesinde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız."