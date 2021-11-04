Yerli otomobil TOGG'a 3.5 milyar TL yatırım: 2022’de üretim bandından inecek





2022'DE ÜRETİM BANDINDAN İNECEK

Yerli otomobil için bugüne kadar 2.5 milyar liralık yatırımın tamamlandığı bilgisini veren Bakan Varank, "Yıl sonunda bu tutar 3.5 milyar lirayı bulacak. İlk araç, 2022'nin sonunda seri üretim bandından inmiş olacak" dedi.

Elektrikli araçların kalbi olan bataryaların Türkiye'de üretilmesi konusunda da ciddi ilerleme kaydedildiğini anlatan Bakan Varank, "TOGG ile dünya devi FARASİS, 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacak. Diğer küresel batarya üreticileriyle de görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.