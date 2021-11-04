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    • Ekonomi
    • 05.11.2021 09:47
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    • 05.11.2021 09:47
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    Doğu Aras halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı...

    Doğu Aras halka arz eşit mi oransal mı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yatırımcılar tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunan ve onay alan Doğu Aras halka arzı ve şirket hakkındaki tüm bilgiler merak edilerek araştırma konusu oldu. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Doğu Aras halka arz ne zaman?

    Yatırımcılar tarafından ekonomi gündeminde Doğu Aras halka arz eşit mi oransal mı? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde enerji hizmeti veren Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. halka arz oluyor ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu ve başvurusu onaylandı. Peki Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar? Halka arz firmalarını yakından takip eden ve yatırım yapmak isteyenlerin Doğu Aras enerji şirketi ile ilgili merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    DOĞU ARAS ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Talep Toplama Tarihleri 4-5 Kasım 2021 olarak belirlendi.

    DOĞU ARAS ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

    Halka arz, 110 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 13.400.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 2.680.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %20,00 olup ek pay satışı olması halinde %24,00 olacaktır.

    67 milyon lira sermayesi bulunan Doğu Aras Enerji'nin halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar 110 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Doğu Aras halka arz oransal yapılacak.

        DOĞU ARAS ENERJİ HAKKINDA

        Enerji dağıtım ve enerji perakende sektörlerinde faaliyet göstermekte olup dağıtım alanında Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır olmak üzere 7 il, 58 ilçede yaklaşık 1.081.853 bin aboneye hizmet sağlarken perakende alanında ise tüm Türkiye'ye hizmet sunmaktadır.

        Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş Enerji sektöründe gün geçtikçe büyümekte, bünyesine katmış olduğu deneyimli uzman kadrosu ve sistemde yapmış olduğu çağdaş değişikliklerle, sürekli ve kesintisiz hizmet sağlayan grup şirketleri ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürmektedir.

        Doğu Aras Enerji, teknolojiye ve sektöre yaptığı dev yatırımlarla milyonlarca insana ışık oluyor. Türkiye'nin ikinci büyük hizmet bölgesi Doğu Anadolu'da, ülkemizi baştan başa yaklaşık 40 kez kat edecek 60 bin kilometre uzunluğundaki iletim hattı ile bölgesindeki tüm noktalara kesintisiz hizmet veriyor. Son 5 yılda yapılan 1 milyar 148 milyon TL'lik yatırımla hizmet ağını güçlendiren Doğu Aras Enerji; bünyesine dahil ettiği dev araç filosu, iki bini aşkın istihdamı, ortalama 2 milyon 200 bin kişiye ulaştırdığı enerji ile ülkemiz için çalışıyor.

        ISO 50001 dağıtım belgesine de sahip olan Doğu Aras Enerji, yeni nesil teknoloji İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanarak haritalama yapan ilk dağıtım şirketi olma özelliğine sahip olup, bugüne dek birçok alanda ödül ve teşekküre layık görüldü.
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