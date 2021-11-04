Doğu Aras halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı...

Yatırımcılar tarafından ekonomi gündeminde Doğu Aras halka arz eşit mi oransal mı? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde enerji hizmeti veren Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. halka arz oluyor ve bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu ve başvurusu onaylandı. Peki Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı ne kadar? Halka arz firmalarını yakından takip eden ve yatırım yapmak isteyenlerin Doğu Aras enerji şirketi ile ilgili merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
DOĞU ARAS ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Talep Toplama Tarihleri 4-5 Kasım 2021 olarak belirlendi.
DOĞU ARAS ENERJİ HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Halka arz, 110 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, tamamı ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 13.400.000 TL nominal değerli pay halka arz edilecektir. Halka arz edenlerin ayrıca 2.680.000 TL nominal değerli ek pay satış hakkı bulunmaktadır. Halka açıklık oranı %20,00 olup ek pay satışı olması halinde %24,00 olacaktır.
67 milyon lira sermayesi bulunan Doğu Aras Enerji'nin halka arzında 1 TL nominal bedelli paylar 110 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Doğu Aras halka arz oransal yapılacak.