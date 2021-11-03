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    • Ekonomi
    • 04.11.2021 08:24
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    • 04.11.2021 08:24
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    Hesaplara geri ödemesiz 2.100 TL yatacak! Emekli vatandaşlar dikkat

    Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (TEB) resmi internet sitesi üzerinden emekli maaşı promosyon bilgilendirmesine emekli maaşı alanların emekli maaşı alan başka vatandaşları bankaya getirmeleri halinde da ek ödeme gerçekleştireceği bildirildi. Emekli maaşına ek olarak yapılacak emekli maaşı ek ödeme açıklaması yapıldı.

    takvim.com.tr
    Hesaplara geri ödemesiz 2.100 TL yatacak!

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama geldi. TEB, emekli vatandaşları ilgilendiren bir kampanyasının detaylarını duyurdu. Banka, emekli maaşını kendi bankasına taşıyanlara özel bir fırsat sundu. Banka yaptığı açıklamada, emekli maaşını TEB'e taşıyanlara 2.100 TL'ye kadar promosyon vereceğini belirtti. Ayrıca, 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde %20 indirim, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca en fazla 300 TL indirim kazanıyor.

    TEB Emekli Promosyonu

    Emeklilerimize 2.100 TL'ye varan destek TEB'de

    Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankamızdan almayı taahhüt eden ve banka en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulunduran emekli maaş müşterilere 1.800 TL'ye varan promosyon kazanıyor.

    Ayrıca bankamızdan ilk kez kredi kartına başvuran emekli maaş müşterilerimiz onaylanan kredi kartlarıyla kampanya kapsamında her ay 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde %20 indirim, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca en fazla 300 TL indirim kazanıyor.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    1.800 TL'ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:

    Kampanya 08.10.2021 tarihi itibarıyla yeni edinilen emekli maaş müşterilerini kapsamaktadır.

    Emekli müşterilerimizin kampanya dönemi içerisinde 36 aylık emekli taahhütnamesi vermeleri ve Bankamızda en az 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı bulundurmaları gerekmektedir.

        Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.
        Aşağıdaki tabloda "Nakit Promosyon" sütununda belirtilen tutarlar müşterilerimizin emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt etmelerine karşılık ödenecek promosyon tutarlarını, "Ek Promosyon" sütununda belirtilen tutarlar ise müşterilerin 36 aylık taahhüt süreleri boyunca bankada en az 2 adet otomatik fatura talimatı bulundurmalarına karşılık ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir.
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        Haberler Ekonomi Hesaplara geri ödemesiz 2.100 TL yatacak! Emekli vatandaşlar dikkat
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