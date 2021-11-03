Hesaplara geri ödemesiz 2.100 TL yatacak! Emekli vatandaşlar dikkat

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren açıklama geldi. TEB, emekli vatandaşları ilgilendiren bir kampanyasının detaylarını duyurdu. Banka, emekli maaşını kendi bankasına taşıyanlara özel bir fırsat sundu. Banka yaptığı açıklamada, emekli maaşını TEB'e taşıyanlara 2.100 TL'ye kadar promosyon vereceğini belirtti. Ayrıca, 100 TL ve üzeri market ve sağlık alışverişinde %20 indirim, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca en fazla 300 TL indirim kazanıyor.