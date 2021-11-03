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    • Ekonomi
    • 04.11.2021 09:43
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    • 04.11.2021 09:43
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    Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam kimlere yapılacak? Seyyanen zam eklenince Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

    Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam kimlere yapılacak? Seyyanen zam ile birlikte Ocak'ta emekli maaşı ne kadar olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Ekonomi gündeminde emekliler için taban maaşın 2.000 TL'ye çıkartılması konuşuluyor ve detaylar sıklıkla araştırılıyor. Seyyanen zam ile birlikte Ocak'ta emekli maaşında nasıl bir değişiklik olacağı merak edildi. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Seyyanen zam ne demek?

    Vatandaşlar ekonomi gündeminde sıklıkla Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam kimlere yapılacak? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Yeni yıla az bir zaman kala herkesin merak ettiği konular arasında maaşlara yapılacak zamlar yer alıyor ve asgari ücretin yanı sıra seyyanen zam yapılması beklenen kişilerin maaşlarının da ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki Ocak'ta emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler için taban maaşın 2.000 TL'ye çıkartılması da gündemde sıklıkla konuşuluyor. İşte tüm bilgiler…

    SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK?

    Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

    Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Önümüzdeki sene için yapılacak sosyal çalışmalardan birisi de emeklilerin maaşlarıyla ilgili olacak. Bu çalışmalar neticesinde emekliler için seyyanen zam da gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılacak çalışmalarda emeklilerin gelirlerinde düzeltme de yapılması hedeflenmekte. Vatandaşlar konuyla ilgili bekleyişi sürdürürken bu alanda iki konu üzerinde duruluyor.

        Öncelikli olarak ise aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Bununla beraber geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin liranın altında emekli maaşı kalmamış olacak.

        Pandemi sürecinde emeklilerin taban aylıkları önce 1000 TL'ye çıkartılmış ardından da 1.500 lira yapılmıştı. Emekli maaşı karar sonrası en az 1.500 lira olmuştu.

        2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Edinilen bilgilere göre, iktidarda başlatılan çalışmalar kapsamında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücrete, geçen yılki gibi enflasyonun üzerinde zam yapılacağı ve 3.500 liranın üzerinde bir rakam belirleneceği ifade ediliyor. 2022 yılında enflasyonun üzerinde yapılacak zamla birlikte asgari ücrette zammın toplamda yüzde 30'u bulabileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam kimlere yapılacak? Seyyanen zam eklenince Ocak emekli zammı ne kadar olacak?
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