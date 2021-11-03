Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam kimlere yapılacak? Seyyanen zam eklenince Ocak emekli zammı ne kadar olacak?

Vatandaşlar ekonomi gündeminde sıklıkla Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam kimlere yapılacak? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Yeni yıla az bir zaman kala herkesin merak ettiği konular arasında maaşlara yapılacak zamlar yer alıyor ve asgari ücretin yanı sıra seyyanen zam yapılması beklenen kişilerin maaşlarının da ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki Ocak'ta emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliler için taban maaşın 2.000 TL'ye çıkartılması da gündemde sıklıkla konuşuluyor. İşte tüm bilgiler…
SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK?
Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.
Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Önümüzdeki sene için yapılacak sosyal çalışmalardan birisi de emeklilerin maaşlarıyla ilgili olacak. Bu çalışmalar neticesinde emekliler için seyyanen zam da gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılacak çalışmalarda emeklilerin gelirlerinde düzeltme de yapılması hedeflenmekte. Vatandaşlar konuyla ilgili bekleyişi sürdürürken bu alanda iki konu üzerinde duruluyor.