4 bankadan hızlı kredi müjdesi duyuruldu! Saniyeler içerisinde hesaplara yatacak

Hızlı kredi ihtiyacı kişilerin sıklıkla başvurdukları yöntemlerden birisi oluyor. Bu durumda belge ve imzaya gerek olmadan hızlıca kredi çekilebiliyor. 4 bankadan hızlı kredi çekilebileceği duyuruldu. Banka banka farklılık gösteren kampanyada başvuru yapana 100.000 TL'ye kadar hızlıca yatırılacak. Nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılamak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği yöntemlerden birisi de anında ihtiyaç kredisi oluyor. Bankalar hızlı kredi ödemelerinde 90 güne varan ödemesiz dönem ve 36 aya kadar ödeme imkanı da sunuyor. Bazı bankalar 50.000 TL'ye kadar ödeme yaparken bazıları da 75.000 TL veriyor. Bu tutar 100.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.

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Akbank, kredi kullandırım koşullarını belirleme, değiştirme ve kullandırımı veya kampanyayı tamamen durdurma hakkını saklı tutar, ek bilgi/belge talebinde bulunabilir.

Akbank sigortasız ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,76-1,96

Akbank sigortalı ihtiyaç kredi faiz oranı: %1,64-1,84