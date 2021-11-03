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    • Ekonomi
    • 04.02.2022 09:45
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    • 04.02.2022 09:45
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    4 bankadan hızlı kredi müjdesi duyuruldu! Saniyeler içerisinde hesaplara yatacak

    Saniyeler içerisinde hesaplara yatacak. 4 bankadan hızlı kredi müjdesi duyuruldu. Bankaların hızlı nakit ihtiyacı olan vatandaşlara anında kredi kampanyaları sunuyor. Bu doğrultuda da hızlı ihtiyaç kredisi faiz oranları dönem dönem merak konusu oluyor. Bazı bankalar anında dijital krediyle müşterilerine çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Hal böyle olunca bankalar arasında kıyasıya rekabet sürüyor. Üç bankadan hızlı kredi müjdesi geldi. Müşteri sayısını artırmak isteyen bankalar tarafından kişilere başvuru yapmaları halinde 50.000-75.000-100.000 TL'ye kadar dijital kredi ödemesi yapılıyor. Başvuru yapanların kredi talepleri onaylandığı an paralar hesabınıza aktarılmaktadır.

    Saniyeler içerisinde hesaplara yatacak: 4 bankadan hızlı kredi müjdesi duyuruldu!

    Hızlı kredi ihtiyacı kişilerin sıklıkla başvurdukları yöntemlerden birisi oluyor. Bu durumda belge ve imzaya gerek olmadan hızlıca kredi çekilebiliyor. 4 bankadan hızlı kredi çekilebileceği duyuruldu. Banka banka farklılık gösteren kampanyada başvuru yapana 100.000 TL'ye kadar hızlıca yatırılacak. Nakit ihtiyaçlarını kolayca karşılamak isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği yöntemlerden birisi de anında ihtiyaç kredisi oluyor. Bankalar hızlı kredi ödemelerinde 90 güne varan ödemesiz dönem ve 36 aya kadar ödeme imkanı da sunuyor. Bazı bankalar 50.000 TL'ye kadar ödeme yaparken bazıları da 75.000 TL veriyor. Bu tutar 100.000 TL'ye kadar çıkmaktadır.

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    Akbank, kredi kullandırım koşullarını belirleme, değiştirme ve kullandırımı veya kampanyayı tamamen durdurma hakkını saklı tutar, ek bilgi/belge talebinde bulunabilir.

    Akbank sigortasız ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,76-1,96
    Akbank sigortalı ihtiyaç kredi faiz oranı: %1,64-1,84

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        *Kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

        **90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.
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        Haberler Ekonomi 4 bankadan hızlı kredi müjdesi duyuruldu! Saniyeler içerisinde hesaplara yatacak
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