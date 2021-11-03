Demir fiyatları ne kadar? 4 Kasım 2021 demir fiyatları kaç TL'den satılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatları...

İnşaat sektöründe yer alana binlerce kişi demir piyasası ile ilgili gelişmeleri her gün yakından takip ediyor. Peki 3 Kasım 2021 güncel demir fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatları ne kadar? Özellikle yeni ev yaptırmak isteyenler 1 ton demir fiyatı ile araştırmalarını hızlandırırken pek çok sebebe göre bu ücretlerde farklılıklar yaşandığı unutulmamalıdır. Ham madeye yakınlık, hava şartları ve taşıma ücreti gibi durumlar etkileyen sebepler arasında yer alıyor. İşte tüm bilgiler…