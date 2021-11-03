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    • Ekonomi
    • 04.11.2021 08:38
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    • 04.11.2021 08:38
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    Demir fiyatları ne kadar? 4 Kasım 2021 demir fiyatları kaç TL'den satılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatları...

    Demir piyasası düşüşte! 3 Kasım 2021 güncel demir fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatları ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Güncel piyasalardan ve faiz indirimlerinden etkilenen demir fiyatlarının illere göre her gün nasıl değiştiği merak edilenler arasında yer alıyor. İnşaat sektöründe iş yapanlar 1 ton demir fiyatlarını her gün merakla araştırıyor ve buna göre bütçesini planlıyor. İşte güncel bilgiler...

    takvim.com.tr
    Demir fiyatları ne kadar?

    İnşaat sektöründe yer alana binlerce kişi demir piyasası ile ilgili gelişmeleri her gün yakından takip ediyor. Peki 3 Kasım 2021 güncel demir fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatları ne kadar? Özellikle yeni ev yaptırmak isteyenler 1 ton demir fiyatı ile araştırmalarını hızlandırırken pek çok sebebe göre bu ücretlerde farklılıklar yaşandığı unutulmamalıdır. Ham madeye yakınlık, hava şartları ve taşıma ücreti gibi durumlar etkileyen sebepler arasında yer alıyor. İşte tüm bilgiler…

    1 TON DEMİR FİYATI NE KADAR?

    1 ton demir fiyatı 2021 güncel olarak 8.550 TL'dir. Demir fiyatları alınacak olan demirin türüne, boyutuna göre değişiklik gösterebildiği gibi, satın alınan şehire göre de değişebilmektedir. 8'lik inşaat demir fiyatları 8.550 TL, 10'luk inşaat demiri 8.550 TL ve 12'lik inşaat demiri 8.550 TL olarak belirlendi.

    İLLERE GÖRE İNŞAAT DEMİR FİYATLARI KAÇ TL?

    İller Q8 mm Q10 mm Q12 mm ve Q32 mm arası
    Ankara 8,700 TL 8,700 TL 8,500 TL
    İstanbul 8,630 TL 8,570 TL 8,510 TL
    Karabük 8,600 TL 8,600 TL 8,400 TL
    Gebze 8,620 TL 8,560 TL 8,500 TL
    İskenderun 8,570 TL 8,510 TL 8,450 TL

        İzmir 8,550 TL 8,510 TL 8,450 TL
        Sivas 8,450 TL
        Biga 8,520 TL 8,460 TL 8,400 TL
        Samsun 8,650 TL 8,580 TL 8,500 TL
        Kırıkkale 8,460 TL
        Tekirdağ 8,620 TL 8,560 TL 8,500 TL
        Bilecik 8,350 TL

        DEMİR FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELER?

        Demirin çıkartılması,
        işlenmesi ve işçilere verilen ücret,
        taşıma ücreti ve vergiler

        Hurda fiyatı
        Dolar kuru
        Yurt içi talepleri
        Yurt dışı talepleri
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        Haberler Ekonomi Demir fiyatları ne kadar? 4 Kasım 2021 demir fiyatları kaç TL'den satılıyor? İstanbul, Ankara, İzmir demir fiyatları...
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