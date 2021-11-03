Son dakika! Ekim 2021 TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı 2021? Memur enflasyon farkı belli oldu mu? Enflasyon farkı, oranı ve TÜFE...

TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı 2021? Memur enflasyon farkı belli oldu mu? TÜİK her ayın ilk günlerinde enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Kasım ayına girmemizle birlikte de geçtiğimiz Ekim ayının enflasyon rakamları paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu 3 Kasım 2021 tarihinde Ekim ayı enflasyon oranını açıkladı.
EKİM AYI ENFLASYON ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milyonların beklediği Ekim enflasyon verileri açıklandı. TÜİK Ekim ayı enflasyon oranlarını 3 Kasım 2021 Saat 10:00'da açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,89, aylık yüzde 2,39 arttı.
Açıklanan verilere göre; TÜFE'de 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.
Yıllık TÜFE'ye göre 7 ana grup daha düşük, 5 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık en düşük artış yüzde 5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,12 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,23 ile lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası oldu.
Aylık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,17 ile eğitim, yüzde 0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 7,56 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 2,43 ile ulaştırma oldu.
Ekim 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 46 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 38 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 331 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.