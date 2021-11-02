Ev sahipleri dikkat!

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emlak vergisinde merak edilen soruların yanıtları şöyle:

İKİNCİ TAKSİT NE ZAMANA KADAR ÖDENECEK?

Taksitle ödeme yapanlar için ödeme süreci 30 Kasım'da sona eriyor.

2021'DE EV ALAN VERGİYİ BU YIL MI ÖDEMEYE BAŞLAR?

Evini yeni satın alan emlak vergisini taşındıktan bir yıl sonra ödemeye başlar. 2021'de alınan gayrimenkulün vergisi gelecek yıl ödenir.

KİMLER MUAF TUTULUYOR?

Emekliler, şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve geliri olmadığını belgeleyenler emlak vergisinden muaf tutuluyor. Muafiyet brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konut için geçerli.

EMEKLİ OLUP İKİ EVİ OLAN EMLAK VERGİSİ ÖDER Mİ?

Hem kendisinin hem de eşinin evi varsa emlak vergisi ödemez.

BU YIL EMEKLİ OLANLAR EMLAK VERGİSİNİ YATIRIYOR MU?

Bu yıl emekli olanların emlak vergisini yatırması gerekiyor. Muafiyet emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor.

TİCARİ, KONUT YA DA MEVDUAT GELİRİ OLANLAR DA FAYDALANABİLİYOR MU?

Bu kapsamdakilerin ticari, ücret, tarımsal ve mesleki faaliyet, konut ya da işyeri, mevduat, faiz gelirinin olmaması gerekiyor. Ancak bu yıl için sayılan bu gelirlerin 49 bin lirayı geçmemesi durumunda tek konut için muafiyetten yararlanılabiliyor.

MUAFİYET HAKKI OLDUĞUNU BİLMEDEN ÖDEME YAPAN PARASINI GERİ ALABİLİR Mİ?

Ev sahibinin 5 yıllık geriye dönük iade hakkı bulunuyor. Bunun için ilgili belediyenin emlak birimine 'düzeltme dilekçesi' ile başvuruda bulunularak yatırılan para geri alınabiliyor. Hazal ATEŞ