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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan TAKVİM'e özel açıklamalar! İstanbul trafiğini metro çözecek

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TAKVİM Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ile Çamlıca Kulesi'nde görüştü. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'un araç yükünü kaldıramadığını, çözüm için metro yatırımlarına hız verdiklerini söyledi

    İstanbul trafiğini metro çözecek

    Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleriyle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'a 1100 kilometre metro yapılması gerektiğini söyledi.

    Karaismailoğlu,"İstanbul bu araç yükünü kaldıracak durumda değil. Yeni yol da yapamayacağımıza göre trafiği yönetmemiz gerekiyor. İstanbul'da 250 km'lik işleyen bir metro var. Şu an biz Bakanlık olarak burada 103 km metro yapıyoruz. Bunun maliyeti 60 milyar lira. 2022'de bu projenin tamamını bitireceğiz" dedi.

    Karaismailoğlu, havalimanı metrosunun ayrı bir hat olduğunu kaydederek, "Bu, 120 km ile İstanbul'un en hızlı metrosu olacak. Bakanlığımız işletecek burayı" diye konuştu. Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

        "2022 sonunda da Marmaray'ın Halkalı'ya kadar uzanan kısmını bitirmeyi hedefliyoruz. O da 70 km. Ayrıca Sabiha Gökçen bağlantısını da 2022'nin ilk aylarında açacağız. Bakırköy-Kirazlı hattı da 2022 sonunda bitecek."

        22 MİLYAR EURO
        Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda ekonomik değeri bulunmayan bir alanın devletin kasasından bir kuruş çıkmadan 10 milyar euroluk yatırıma dönüştüğünü, burada 200 bine yakın kişinin istihdam edildiğini, devletin 25 yıllık işletme süresince 22 milyar euro kira alacağını söyledi.

        5G MİLLİ OLACAK
        Bakan Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli imkanlarla 5G'ye geçileceğini belirterek, "Şu an iletişimde yüzde 25 yerlilik oranını yakaladık. 5G için ihale planımız var. Fiberde ortak altyapı gündemimizde" dedi.
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        Haberler Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan TAKVİM'e özel açıklamalar! İstanbul trafiğini metro çözecek
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