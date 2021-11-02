Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan TAKVİM'e özel açıklamalar! İstanbul trafiğini metro çözecek

Karaismailoğlu,"İstanbul bu araç yükünü kaldıracak durumda değil. Yeni yol da yapamayacağımıza göre trafiği yönetmemiz gerekiyor. İstanbul'da 250 km'lik işleyen bir metro var. Şu an biz Bakanlık olarak burada 103 km metro yapıyoruz. Bunun maliyeti 60 milyar lira. 2022'de bu projenin tamamını bitireceğiz" dedi.