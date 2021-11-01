Türkiye enerji faaliyetlerine 2022 yılında da hız kesmeden devam edecek! Yeni hamleler yolda

Madencilik sektöründe yılın ilk 8 ayında üretimde yüzde 20.9 artış gerçekleştiren Türkiye enerjide dışa bağımlılığı daha da azaltmak için gelecek yıl da bu alandaki faaliyetlerine hız kesmeden devam edecek. Bu çerçevede enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılması amacıyla başta linyit olmak üzere, jeotermal ve kaya gazı gibi yüksek potansiyeli bulunan yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve Ar-Ge faaliyetleri artırılacak. 2022'de kaya gazı ve petrolün üretilmesine yönelik iki kuyuda 'çatlatma' faaliyeti tamamlanacak.







Ayrıca, enerji ve sanayi sektörünün hammadde ihtiyaçlarını karşılamak üzere arama faaliyetleri de hızlandırılacak. Kritik hammaddelerin teminine yönelik 550 bin metre aramaaraştırma sondajı planlanırken, jeotermal kaynak aramalarına yönelik bin kilometrekare jeolojik etüt, 15 bin metre sondaj, 750 noktada 60 bin metre jeofizik kuyu kaydı ve 150 kilometre etüt yapılacak. Karadeniz'de doğal gaz rezervini 540 milyar metreküpe çıkaran Türkiye, kara ve denizdeki petrol ve gaz çalışmalarına da devam edecek.





Sabah'ın haberine göre Petrol ve doğalgaz aramaları kapsamında, karada 100 kuyuda sondaj operasyonu yürütülecek. Buna ek olarak 2 bin 636 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplanacak. Diğer yandan, denizlerle de petrol ve doğalgaza ilişkin sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak. Denizde 17 bin kilometrekare üç boyutlu sismik veri toplanacak ve 9 derin deniz sondajı tamamlanacak.