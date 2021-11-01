Vergi borcunu yapılandıranlar dikkat! İlk taksit ödemesi için son gün

Vergi borcunu yapılandıranlar için bugün (Pazartesi) son ödeme günü. 7326 sayılı yasa çerçevesinde borcunu yapılandıranların peşin ödeme ya da ilk taksit için ödeme süresi için bugün son gün. Ayrıca ikinci taksit için de son ödeme günü 30 Kasım. Hürriyet'te yer alan habere göre bu her iki taksit zamanında ödenmezse Yapılandırma bozulacak.
5 YAPILANDIRMADAN BU YIL 46.4 MİLYAR LİRA
2022 yıllık programında merkezi bütçenin mevcut durumu ile ilgili detaylı bilgilere yer verildi. Gelir tarafında 2016 yılından itibaren çıkarılan yapılandırmalardan elde edilen gelirler yer aldı.
Kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin tek seferlik düzenlemeler kapsamında 2016 yılında yürürlüğe giren 6736 sayılı yasa uygulanmasından 945 milyon lirası 2021 yılının ilk dokuz ayında olmak üzere toplamda 43.9 milyar lira gelir elde edildi.