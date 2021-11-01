Vergi borcunu yapılandıranlar dikkat! İlk taksit ödemesi için son gün

Vergi borcunu yapılandıranlar için bugün (Pazartesi) son ödeme günü. 7326 sayılı yasa çerçevesinde borcunu yapılandıranların peşin ödeme ya da ilk taksit için ödeme süresi için bugün son gün. Ayrıca ikinci taksit için de son ödeme günü 30 Kasım. Hürriyet'te yer alan habere göre bu her iki taksit zamanında ödenmezse Yapılandırma bozulacak.