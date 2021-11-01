Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'den ilham alınarak yaratılan Squid Game kripto parasında büyük bir vurgun yaşandı. Yaratıcıları SQUID kripto parasıyla, oluşturulacak platformda Squid Game oyunlarının online olarak oynanacağını bildirmişti.
Açıklanan projeye göre yarışmalarda toplanan paranın yüzde 90'ını kazanan kalanını ise geliştiriciler alacaktı.
Squid Game dizisinin popülaritesinin artmasıyla SQUID kripto parasının değeri de arttı. Bir ay önce 0.012 dolar değerinde olan SQUID dün 37 dolara yükseldi. 2 gün önce ise insanların söz konusu kripto paralarını satamadıklarına dair ihbarlar gelmesi üzerine çeşitli platformlarda projenin bir dolandırıcılık vakası olabileceği uyarısında bulunuldu.