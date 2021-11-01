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    • Ekonomi
    • 01.11.2021 17:17
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    • 01.11.2021 17:26
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    Squid Game kripto parası önce fırladı sonra çakıldı! 30 milyar dolar buhar oldu

    Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'den ilham alınarak yaratılan Squid Game kripto parasında büyük bir vurgun yaşandı. Squid Game kripto parası önce 2861 dolara fırladı. Toplam piyasa değeri 30 milyar dolara yaklaştı. Ardından değeri 5 dakika içinde sıfırlandı ve alım-satımı durdu. Bu esnada projenin sosyal medya hesapları ve sitesi de kapandı. İşte milyar dolarlık vurgunun detayları.

    Önce fırladı sonra çakıldı!

    Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'den ilham alınarak yaratılan Squid Game kripto parasında büyük bir vurgun yaşandı. Yaratıcıları SQUID kripto parasıyla, oluşturulacak platformda Squid Game oyunlarının online olarak oynanacağını bildirmişti.

    Açıklanan projeye göre yarışmalarda toplanan paranın yüzde 90'ını kazanan kalanını ise geliştiriciler alacaktı.

    Squid Game dizisinin popülaritesinin artmasıyla SQUID kripto parasının değeri de arttı. Bir ay önce 0.012 dolar değerinde olan SQUID dün 37 dolara yükseldi. 2 gün önce ise insanların söz konusu kripto paralarını satamadıklarına dair ihbarlar gelmesi üzerine çeşitli platformlarda projenin bir dolandırıcılık vakası olabileceği uyarısında bulunuldu.

        BİR ANDA FIRLADI
        Bugün ise bu uyarıların ne kadar haklı olduğu anlaşıldı. Sabah 9.00'da 37 dolar civarında seyreden SQUID 12.35'te 2.861 dolara fırladı. Ardından 5 dakika içerisinde 0.0008 dolara geriledi. Bu esnada projenin sitesi ve sosyal medya hesapları kapandı. Alım-satım imkansız hale geldi.

        Böylece yatırımcıların ellerindeki SQUID kripto paralarının değeri sıfırlanmış oldu.

        SQUID zirve anında yaklaşık 30 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Bu değer 5 dakika içinde tamamen buharlaşmış oldu.

        SQUID'in bir dollandırıcılık amacı taşıdığına dair işaretler başından beri vardı. Netflix'in token'la herhangi bir bağı bulunmazken CoinMarketCap'teki token sayfasında da bir uyarı yer alıyor ve kullanıcıların merkeziyetsiz borsa PancakeSwap'ta bu token'ı satamadığı belirtiliyordu: "Kullanıcıların bu token'ı PancakeSwap'ta satamadığı bildiriliyor. Lütfen kendi durum tespitinizi yaparak işlem açarken dikkatli olun! Bu proje, aynı adı taşıyan Netflix dizisinden ilham alırken resmi IP'ye bağlı olması muhtemel değildir."

        BİNANCE PARA ÇEKMEYİ DURDURDU
        Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, kripto para çekme işlemlerinin ikinci kez durdurulduğunu açıkladı.

        Borsadan yapılan yeni açıklamada, kripto para çekme işlemlerine yanıt verilemediği için işlemlerin geçici olarak yeniden durdurulduğu belirtildi.

        Kısa süreliğine durdurulan kripto çekim işlemleri yeniden başlatılmıştı.

        Binance'den yapılan açıklamada, kripto paralarda çekimlerin büyük ölçekli birikmiş işler nedeniyle kısa süreliğine askıya alındığı belirtilmişti.

        Açıklamada, ekibin konuyu öncelikli gündem olarak ele aldığı belirtilirken, "Sabrınız için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanılmıştı.

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