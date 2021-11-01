BİR ANDA FIRLADI

Bugün ise bu uyarıların ne kadar haklı olduğu anlaşıldı. Sabah 9.00'da 37 dolar civarında seyreden SQUID 12.35'te 2.861 dolara fırladı. Ardından 5 dakika içerisinde 0.0008 dolara geriledi. Bu esnada projenin sitesi ve sosyal medya hesapları kapandı. Alım-satım imkansız hale geldi.

Böylece yatırımcıların ellerindeki SQUID kripto paralarının değeri sıfırlanmış oldu.

SQUID zirve anında yaklaşık 30 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Bu değer 5 dakika içinde tamamen buharlaşmış oldu.