Binance sistem olağandışı hatası nasıl çözülür? Binance para çekme sorunu ne zaman düzelecek? İşlemler askıya alındı!

Kripto para borsalarından biri olan Binance tüm para çekme işlemlerini askıya aldı. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Binance, işlemlerin devre dışı bırakıldığını açıkladı. Peki, Binance sistem olağandışı hatası nasıl çözülür? Binance para çekme sorunu ne zaman düzelecek? İşte cevabı!
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirdi.
Binance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde öncelikli olarak çalışıyor" ifadelerinde bulundu.
Para çekme işlemlerinin ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.