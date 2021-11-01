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    • Ekonomi
    • 01.11.2021 15:34
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    • 01.11.2021 15:43
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    Binance sistem olağandışı hatası nasıl çözülür? Binance para çekme sorunu ne zaman düzelecek? İşlemler askıya alındı!

    Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirdi. İşlemlerin devre dışı bırakıldığını açıklayan Binance sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar arama motorları üzerinde, "Binance sistem olağandışı hatası nasıl çözülür? Binance para çekme sorunu ne zaman düzelecek?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Kriptocular dikkat! İşlemler askıya alındı!

    Kripto para borsalarından biri olan Binance tüm para çekme işlemlerini askıya aldı. Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Binance, işlemlerin devre dışı bırakıldığını açıkladı. Peki, Binance sistem olağandışı hatası nasıl çözülür? Binance para çekme sorunu ne zaman düzelecek? İşte cevabı!

    Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirdi.

    Binance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde öncelikli olarak çalışıyor" ifadelerinde bulundu.

    Para çekme işlemlerinin ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

        Binance nedir?

        Binance, çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan bir kripto para borsasıdır. Ocak 2018 itibarıyla Binance, işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası oldu.

        Binance, daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kuruldu. Binance başlangıçta Çin'de bulunuyordu, ancak daha sonra Çin'in artan kripto para düzenlemeleri nedeniyle Çin'den ayrıldı.
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        Haberler Ekonomi Binance sistem olağandışı hatası nasıl çözülür? Binance para çekme sorunu ne zaman düzelecek? İşlemler askıya alındı!
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