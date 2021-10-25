Squid Game nereden alınacak, güvenilir mi? Squid Game Token nedir, nasıl alınır? Squid Game Token fiyatı ne kadar?

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Squid Game dizisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Sosyal medyada da hakkında sürekli paylaşım yapılan Squid Game dizisi şimdi de token çıkardı. Dizinin fanatikleri tarafından Squid Game Token hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Squid Game Token nedir, nasıl alınır? Squid Game Token fiyatı ne kadar? İşte merak edilenler!
SQUİD GAME TOKEN NEDİR?
Squid Game Token, "Binance Smart Chain" teknolojisiyle üretilmiş olan bir kripto para olarak bilimekte. Coinmarketcap'in elde ettiği verilere göre Squid Game Token son 24 saatte %159 oranında büyüme kaydederek işlem hacmini 993,249 dolar artırmıştır.
Toplam işlem hacmi ise 6,655,123 dolar civarındadır. Maksimum arzı 45,600,000,000. Güncel fiyatı ise 0.0001371 dolardır.