İşte mola zorunlu

İşyerinde 'ara dinlenmesi, yemek parası' hem çalışan hem de işveren tarafından merak edilen konuların başında geliyor.

■ Ara dinlenme süreleri ne kadar?

Ara dinlenme, 4 saat ya da daha kısa süreli işlerde 15 dakika, 4 saatten 7.5 saate kadar olan işlerde 30 dakika, 7.5 saatten fazla olanlarda 1 saat, 11 saatten fazla çalışmalarda 1.5 saat olarak uygulanıyor.

■ Ara dinlenmesi kullandırmayana yaptırım söz konusu mu?

Yemek molası, öğlen arası verilmesi yasal zorunluluk olup, bu iklim, mevsim ve işin niteliğine göre aralı olarak da kullandırılabilir. İş mevzuatında çalışanların sağlığının korunması, dinlenmesi için işverenlere ara dinlenmesi vermesi yönünde bir zorunluluk bulunuyor. Uymayana 3 bin liranın üzerinde idari para cezası uygulanıyor.

■ Dinlenmeler farklı saatlerde kullandırılabilir mi, işyeri dışına çıkmakta sakınca var mı?

İşyerinde aynı ya da değişik saatlerde kullandırılabilir. İşyeri içinde ya da dışında zaman geçirilebilir.

■ İşveren çalışana yol ücreti ödemek zorunda mı?

İş Kanunu'na göre işverenler işçilerinin yol ücretini karşılamak zorunda değil. Ancak sözleşmede bu yönde bir hüküm varsa, bu hizmeti sağlamak ya da ücretini ödemek durumunda.

■ İşveren yemek parası vermek zorunda mı?

İş Kanunu'na göre böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak sözleşmede yer alıyorsa işverenin ödeme yükümlülüğü bulunuyor.

■ Yemek hizmeti işverene hangi avantajları sağlar?

Çalışana verilen yemek hizmeti işverene avantaj sağlıyor. Çalışanına yemek bedeli ödeyen işyeri bu yıl için günlük yemek istisnası kadar (KDV dahil 25.25 lira) Gelir Vergisi'nden muaf tutuluyor. Bu muafiyetle firmalar çalışan başına yılda 6 bin liraya kadar tasarruf sağlayabilir. Hazal ATEŞ

YEMEK PARASI TAZMİNATI ARTIRIR

■ Yemek ücreti kıdem tazminatını etkiler mi?

Hesaba personelin asıl kazancına ek olarak işverenden aldığı diğer kazançlar da ekleniyor. Periyodik ödenen ücretler, yardımlar, performansa, satışa bağlı ödemeler dahil ediliyor. Yemek ve yol parası gibi süreklilik taşıyan ödemelerin de eklenmesi gerekiyor.

■ Yemek ücreti bordroda gösterilmeli mi?

Nakdi olarak ödenmesi halinde bordroda yazılması gerekiyor.

■ Raporluyken, yıllık izindeyken yemek parası alabilir miyim?

Raporlu, izinli olan çalışanlara yemek parası ödenmesine yönelik açık hüküm olmayıp işveren inisiyatifinde bulunuyor.