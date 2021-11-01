SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ile sevinçten havaya uçacak! Emekliye 687 TL zam

Hem SSK'lılar hem de Bağ- Kur'lular heyecanlı bekleyiş içerisine girdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili konunun çözümü için kapsamlı bir çalışma yapılması, kimleri ilgilendirdiğinin tespitinin yapılması ve şartların belirlenmesi gerekiyor.