SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ile sevinçten havaya uçacak! Emekliye 687 TL zam

Zam oranı için ipuçları da geliyor.
3 VERİ DAHA VAR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.
Zam oranı için ipuçları da geliyor.
3 VERİ DAHA VAR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.
EN ÇOK 8 BİN 179 TL
Merkez Bankası'nın yüzde 18.4 olarak açıkladığı 2021 yılı enflasyon tahminine göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.17'yi bulabilecek.
Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 687 lira artışla 8 bin 179 liraya ulaşacak.
İŞÇİYE ESNAFA
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve emeklilik için sigorta prim ve yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açacak çalışma, büyük yankı uyandırdı.
Hem SSK'lılar hem de Bağ- Kur'lular heyecanlı bekleyiş içerisine girdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili konunun çözümü için kapsamlı bir çalışma yapılması, kimleri ilgilendirdiğinin tespitinin yapılması ve şartların belirlenmesi gerekiyor.
Hazırlanan öneriler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Başkan Erdoğan verecek.