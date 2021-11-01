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    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ile sevinçten havaya uçacak! Emekliye 687 TL zam

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 3 aylık TÜFE’ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre artış yüzde 9.17’ye ulaşacak. Maaşlarda 687 liraya varan artış olacak. Ayrıca Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili konunun çözümü için kapsamlı bir çalışma yapılması, kimleri ilgilendirdiğinin tespitinin yapılması ve şartların belirlenmesi gerekiyor. SSK'lılar için ayrı, Bağ-Kur'lular için ayrı, memurlar için ayrı çalışma yapılması bekleniyor.

    Emekliye 687 TL zam
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    Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, Ocak'ta, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

    Zam oranı için ipuçları da geliyor.

    3 VERİ DAHA VAR
    Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.

        Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı.

        Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 317 liraya varan artış yaşanacak.

        En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak.

            EN ÇOK 8 BİN 179 TL
            Merkez Bankası'nın yüzde 18.4 olarak açıkladığı 2021 yılı enflasyon tahminine göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.17'yi bulabilecek.

            Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 687 lira artışla 8 bin 179 liraya ulaşacak.

            İŞÇİYE ESNAFA
            9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ve emeklilik için sigorta prim ve yıl şartını tamamlayıp yaşı bekleyenlere emeklilik yolu açacak çalışma, büyük yankı uyandırdı.

                Hem SSK'lılar hem de Bağ- Kur'lular heyecanlı bekleyiş içerisine girdi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili konunun çözümü için kapsamlı bir çalışma yapılması, kimleri ilgilendirdiğinin tespitinin yapılması ve şartların belirlenmesi gerekiyor.

                SSK'lılar için ayrı, Bağ-Kur'lular için ayrı, memurlar için ayrı çalışma yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu konuda ne yapılabileceğine, maliyetlere bakacak.

                Hazırlanan öneriler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Başkan Erdoğan verecek.
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                Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı ile sevinçten havaya uçacak! Emekliye 687 TL zam
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