İHA hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İHA ne zaman işlem görecek? İhlas Haber Ajansı halka arzı sonuçlandı mı?

Yatırımcılar tarafından İHA ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde İhlas Haber Ajansı halka arz için Sermaya Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapmış ve başvurusu onaylanmıştı. İhlas Haber Ajansı halka arzı sonuçlandı ve toplanan talep miktarı belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte İHA'nın borsada işlem göreceği tarih de netleşmeye başladı. Peki İHA hisse kodu, fiyatı nedir? 26-27 tarihlerinde talep toplaması sona eren İhlas Haber Ajansı'nın halka arz sonuçları nedir? İşte ayrıntılar…
İHA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Holding, yeni bir halka arza imza atıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınlanan haftalık bülteninde, İhlas Haber Ajansı A.Ş.'nin paylarının halka arzı için yaptığı başvurusuna onay verdiğini açıkladı.
İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı, Tera Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşti.
İHA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
26-27 Ekim tarihlerinde talep toplama yoluyla halka arz edilen İhlas Haber Ajansı hisselerine 10,6 kat talep geldi. Hisseler, 4,60 TL'den önümüzdeki hafta işleme açılacak.
Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Grubu, yeni bir halka arza imza attı. İhlas Grubu Şirketlerinden olan İhlas Haber Ajansı (İHA) hisseleri halka arz edildi. 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşen halka arzda, satış büyüklüğünün 10.6 katı kadar talep geldiği belirtildi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükseltilmesi sebebiyle ihraç edilen 22 milyon TL nominal değerli paylar için 73 bin 432 yatırımcı talepte bulundu.