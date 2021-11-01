Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Çiftçiye destekte yüzde 100 artış

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye ödenecek desteklerle ilgili açıklamalada bulundu. Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz." dedi.
İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar
Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz.