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    • Ekonomi
    • 01.11.2021 10:31
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    • 01.11.2021 10:46
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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu: Çiftçiye destekte yüzde 100 artış

    Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye ödenecek desteklerle ilgili açıklamalada bulundu. Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz." dedi.

    Bakan duyurdu! Çiftçiye destekte yüzde 100 artış

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye ödenecek desteklerle ilgili açıklamalada bulundu. Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz." dedi.

    İşte Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar
    Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz.

    Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz.

        2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik için yüzde 50 artışla dekar başına 24 liraya çıkardık. Son iki yılda buğdayda gübre desteğini 4, sertifikalı tohum desteğini 3 misli artırdık. Mazot desteğini maliyetinin yüzde 50'si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz.

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