2.5 milyar lira yakacak ve elektrik desteği verilecek! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların Yakacak ve Elektrik giderlerine Destek olmak için toplamda 2,5 milyar TL yardım vereceklerini açıkladı.
Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü bildirerek, özellikle kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini kaydetti.
1,6 MİLYAR TL DEĞERİNDE YAKACAK YARDIMI
Bakan Yanık, yakacak yardımı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'ndan kömür tahsis ederek dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Önümüzdeki kış mevsiminde yakacak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yanık, toplam değeri 1,6 milyar TL'ye ulaşan kömür dağıtacaklarını bildirdi.