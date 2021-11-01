Ev sahipleri dikkat! 30 Kasım'a kadar sürecek! Ödemeyene ceza var





"DEĞERLİ KONUT VERGİSİ MÜKELLEF SAYISI DA ARTACAK"

Bu yılın bina, arsa ve araziler için 2022 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili metrekare birim değer takdirlerinin yapıldığı dönem olduğunu belirten Özelmacıklı, "2022-2025 yılları emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak olan arsa ve arazi metrekare birim değerleri tespit edilerek karara bağlandı. Bazı cadde ve sokaklarda artışlar ise yüzde 50'yi geçti. Eğer geçen dönem olduğu gibi bir düzenleme gelmezse gelecek yıl için birçok mükellef çok yüksek emlak vergileri ile karşılaşacak. Değerli konut vergisi mükellef sayısı da bir hayli artacak" ifadelerini kullandı.