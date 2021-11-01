31 Aralık son gün! Market alışverişleri ve sağlık harcamaları için 300 TL indirim yapılıyor!



KAMPANYANIN DETAYLARI

Söz konusu kampanyanın diğer detayları ise şöyle oldu:

Kampanyadan yararlanmak için TEB Şubeleri, Direkt Satış Kanallarımız, CEPTETEB İnternet Şubesi, CEPTETEB Mobil Uygulaması, Çağrı Merkezi, ATM ve SMS kanallarından başvuru yapabilirsiniz. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

Nasıl kazanırım?

TEB kredi kartınız ile 100 TL ve üzeri market ve sağlık harcamalarınıza %20, ayda en fazla 50 TL, 6 ay boyunca 300 TL indirim kazanabilirsiniz. İndiriminiz, her alışverişinizden sonra, market ve sağlık harcamasını yaptığınız kredi kartına otomatik olarak yansıtılacaktır.