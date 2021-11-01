Bakan Dönmez'den flaş petrol rezervi açıklaması: 26 keşif 60 milyon varil petrol!

Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Her bir vatandaşımızın doğal gaz konforunu yaşaması adına mümkün olan bütün yerleşim yerlerine doğal gaz ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, yaptığımız planlama ile 2021-2026 döneminde ilave 367 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanacağının müjdesini de buradan vermek isterim.