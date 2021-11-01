LPG zam son dakika: LPG'ye zam gelecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

LPG, motorin ve benzin fiyatlarıyla ilgili yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış yaşanması bekleniyor. Peki, LPG zam var mı? LPG'ye zam olacak mı? İstanbul, İzmir, Ankara LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...
LPG'YE ZAM GELECEK Mİ?
LPG'ye 48 kuruş zam geleceği iddia edildi. 48 kuruşluk zam gelirse, İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,58-6,66 liraya yükselecek. Ankara'da 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak.
İşte son gelişmeler;
Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor. Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 83,47 DOLAR
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,47 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 84,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,72 dolar seviyesinde tamamladı.
Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 83,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,14 dolardan alıcı buldu.
Çin'in akaryakıt rezervlerini piyasaya sürdüğüne ilişkin açıklaması, küresel petrol piyasalarındaki yetersiz arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünde etkili oldu.