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    • Ekonomi
    • 01.11.2021 11:16
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    • 01.11.2021 11:17
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    LPG zam son dakika: LPG'ye zam gelecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

    Araç sahipleri LPG, benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Son olarak bugün sabah saatlerinde ortaya atılan iddilara göre, bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış yaşanması beklendiği ifade edildi. Peki, LPG zam var mı? LPG'ye zam olacak mı? İstanbul, İzmir, Ankara LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte merak edilenler...

    LPG’ye zam olacak mı?

    LPG, motorin ve benzin fiyatlarıyla ilgili yapılan son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Son olarak bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış yaşanması bekleniyor. Peki, LPG zam var mı? LPG'ye zam olacak mı? İstanbul, İzmir, Ankara LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

    LPG'YE ZAM GELECEK Mİ?

    LPG'ye 48 kuruş zam geleceği iddia edildi. 48 kuruşluk zam gelirse, İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,58-6,66 liraya yükselecek. Ankara'da 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak.

    İşte son gelişmeler;

    Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor. Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.

    BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 83,47 DOLAR

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,47 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 84,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,72 dolar seviyesinde tamamladı.

    Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 83,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,14 dolardan alıcı buldu.

    Çin'in akaryakıt rezervlerini piyasaya sürdüğüne ilişkin açıklaması, küresel petrol piyasalarındaki yetersiz arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünde etkili oldu.

        Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'in Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi, piyasa arzını artırmak ve bazı bölgelerdeki fiyat istikrarını korumak için benzin ve motorin rezervlerinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

        Çin, daha önce de ülke ekonomisini tehdit eden yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele kapsamında stratejik petrol rezervlerinden satış gerçekleştirmişti.

        PİYASALAR OPEC+ TOPLANTISINA ODAKLANDI

        Öte yandan, piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 4 Kasım'da bir araya gelerek aralık ayında uygulanacak kesinti miktarını görüşeceği toplantıya odaklandı.

        Irak Petrol Pazarlama Şirketi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, OPEC+ grubunun mevcut üretim artışı planının talebi karşılamak ve piyasa istikrarını sağlamak için yeterli olduğunu belirtmişti.

        Piyasaların yıl sonuna kadar açık vereceği tahmin edilirken, grubun, ABD'nin "küresel ekonomik toparlanma için tehdit olarak görülen yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için petrol arzını daha da artırma" çağrısına rağmen üretim politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.

        Grup, 18 Temmuz'daki toplantısında ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretimini her ay 400 bin varil artırma kararı almıştı.

        Brent petrolde teknik olarak 84,05 ile 84,88 dolar aralığının direnç, 83,22 ile 82,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi LPG zam son dakika: LPG'ye zam gelecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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