Son saatlerde Denizbank müşterileri çeşitli internet bankacılığı işlemlerinde problem yaşadı. İşlemlerini tamamlayamayan binlerce kişi konu hakkında bankadan gelecek açıklamaya odaklanmıştı. Peki, Denizbank mobil uygulama çöktü mü? Denizbank neden işlem yapılamıyor? Denizbank müşteri hizmetleri numarası kaç? İşte merak edilenler...
DENİZBANK MOBİL UYGULAMA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN İŞLEM YAPILAMIYOR?
Bankadan yapılan açıklamada, "Merhaba, geçicici süreliğine yaşadığınız olumsuz deneyim için üzgünüz, ilgili ekiplerimiz sorunun giderilmesi için çalışmalarına devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
İşte Denizbank müşteri hizmetleri numarası;
DENİZBANK MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI
0850 222 0 800 numaralı hattan Denizbank'a ulaşabilirsiniz. Yurtdışından sadece +90 850 222 0 800 numaralı hattı arayarak ulaşabilirsiniz.
TELEFON BANKACILIĞI ŞİFRESİ NEDİR?
Telefon Bankacılığı Şifresi, İletişim Merkezi' ni aradığınızda daha hızlı işlem yapmanızı sağlayacak, 6 haneli rakamlardan oluşan bir güvenlik şifresidir. Telefon Bankacılığı şifresi ile hesabınızdan para çıkışı ile sonuçlanan işlemler yapılabilir. Bu nedenle şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.