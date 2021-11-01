Denizbank mobil uygulama çöktü mü? Denizbank neden işlem yapılamıyor? Denizbank müşteri hizmetleri numarası!

TELEFON BANKACILIĞI ŞİFRESİ NEDİR?

Telefon Bankacılığı Şifresi, İletişim Merkezi' ni aradığınızda daha hızlı işlem yapmanızı sağlayacak, 6 haneli rakamlardan oluşan bir güvenlik şifresidir. Telefon Bankacılığı şifresi ile hesabınızdan para çıkışı ile sonuçlanan işlemler yapılabilir. Bu nedenle şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.