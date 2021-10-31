TL’ye geçiş hızlandı! Yerlilerin varlıkları milli geliri aştı

Yurtiçi yerleşiklerin sahip olduğu finansal varlıklar gayrisafi milli hasılanın üzerine çıktı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıklarının toplamı bu yılın eylül sonu itibarıyla 6.1 trilyon lira seviyesine ulaştı. Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılası, eylül sonunda 5.9 trilyon lira olarak gerçekleşirken, orta vadeli planda 2021 yıl sonu hedefi ise 6.6 trilyon TL düzeyinde bulunuyor.
TL MEVDUAT 500 MİLYAR ARTTI
Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları pandemi öncesi olan 2020 mart sonuna göre yüzde 54 oranında, 2.1 trilyon lira tutarında arttı. Mart 2020'den bu yana TL mevduatı yaklaşık 500 milyar lira artarak 1 trilyon 790 milyar liraya ulaştı. Bu dönemde kurdaki artışın etkisiyle döviz tevdiat hesapları 1.3 trilyon liradan 2 trilyon 36 milyar liraya çıkarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) 867 milyar liradan 1 trilyon 285 milyara ulaştı.
HİSSELER 2.5 KAT YÜKSELDİ
Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde en çarpıcı büyüme hisse senedinde yaşandı. Mart 2020'de 166 milyar lira olan hisse senedi portföyünün büyüklüğü, 2021'in eylül sonu itibarıyla yaklaşık 2.5 kat artarak 403 milyara ulaştı. 40'ın üzerinde şirketin bu yıl gerçekleştirdiği halka arzlar, yatırımcıların borsaya olan ilgisinin artmasında etkili oldu.
Mart 2020'de 1 milyon 337 bin olan hisse senedi yatırımcısı sayısı, bu yıl eylülde 2 milyon 396 bine çıktı.