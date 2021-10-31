TL’ye geçiş hızlandı! Yerlilerin varlıkları milli geliri aştı





500 MİLYARA DAYANDI

Emeklilik yatırım fonlarının büyüklüğü ise eylül sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 18.6, 2020 sonundan bu yana ise yüzde 10.6 artarak 189 milyar 243 milyon liraya çıktı. Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü de bu yıl yüzde 27 artarak 410 milyar 610 milyon liraya ulaştı. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının da eklenmesiyle kurumsal yatırımcıların toplam portföy büyüklüğü 499.9 milyar lira olarak gerçekleşti.



3.1 MİLYON YATIRIMCI

Öte yandan Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre fon yatırımcılarının sayısı 3 milyon 139 bin 740 olarak gerçekleşti. Bu sayının 3 milyon 119 bin 218'ini yerli yatırımcılar, 20 bin 522'sini ise yabancılar oluşturdu. Yatırımcı sayısının 3 milyonu bireysel yatırımcılar oluşturuyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN