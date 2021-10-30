Dev siteler mafyaya teslim! Milyonlarca liralık gelir rant kapıları oldu

"POSTA KUTUMA BIRAKILMIŞ BİR KURŞUN BULDUM"

Esenyurt'ta 1.500 konutluk bir projede yaşayan kat maliki ise yöneticilerden korktuklarını ve hayati tehlikeleri bulunduklarını belirtti. Aynı evde 2 yıldır kiracı olarak yaşadığını ifade eden kişi "Yakın zamanda maske takmadan siteye girdiğim için bana ceza kesildi. Bu cezayı ancak kaymakamlıklar kesebilir. İtiraz ettiğim ve yönetim ile görüşmek istedim ama ne mümkün! Bir başka komşumuza da 'Yanlış park' adı altında ceza kesilmiş. Trafik polisinin yapması gereken işlemi bir yönetim yapıyor. Konuyu mahkemeye taşıdık ve bir gün posta kutuma bırakılmış bir kurşun buldum. Zaten sürekli lüks araba ve korumalarla gezen karanlık insanlar görüyoruz. Bizim sitemizden aylık 10 milyon TL'ye yakın aidat toplanıyor. Kesilen ekstra cezalar da cabası. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.