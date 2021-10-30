Dev siteler mafyaya teslim! Milyonlarca liralık gelir rant kapıları oldu

Binlerce kişinin yaşadığı dev sitelerin yönetimleri illegal grupların rant kapısı hâline geldi. Aylık 50 milyon lirayı bulan aidat bedellerinin toplandığı bazı sitelerde 'mafyavari' gruplaşmalar, kat maliklerini çileden çıkarıyor. Hukuka aykırı ceza kesim işlemleri, aidat dışında çıkarılan ek hizmet bedelleri, yolsuzluk ve darba kadar giden durumlar, kat maliklerinin soluğu mahkemelerde almasına sebep oluyor. Ancak davaların uzaması, çözümsüzlüğü de beraberinde getiriyor.
Profesyonel site yönetim şirketleri adı altında yapılanan bazı gruplar, yönetimi ele aldıktan sonra kendi kararlarını uygulamaya başlıyor. Toplanan milyonlarca liranın nerelere harcandığı kat maliklerine bildirilmiyor. Yılda bir defa yapılan genel kurullarda ise şişirilmiş ödemeler vatandaşlara sunuluyor. Bazı sitelerde ise faturalar ödenmediği için elektrik ve su kesintileri yaşanıyor.
"GÜVENLİKLER DARBETTİ"
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İstanbul Beylikdüzü'nde 2 bin konutluk bir sitede yaşanan olaylar durumu özetlemeye yetiyor. Site sakini yaptığı açıklamada "3 yıl önce site yönetimimizi bu işi profesyonel yapan bir şirkete verdik. İlk toplantımız gayet iyi geçti ve istediğimiz hizmeti alacağımızı düşündük.Yönetim seçimi sonrası kâbus başladı. Yönetim şartnamesinde kat maliklerinden elektrik, su, temizlik, çevre ve peyzaj gibi ödemeler talep edilmesi gerekirken, ortak alan harcaması adı altında birçok fatura almaya başladık. Yapılan çalışmaların detayı olmadan, bizden yüksek ücretler talep edildi. Ödemediğimiz takdirde icra başlatılacağı tehdidi ile karşılaştık. Duruma itiraz eden bazı komşularımız güvenlikler tarafından darbedildi. Davalarımız sürüyor ancak mahkeme süreci uzadığı için, kendi sitemizde köle hayatı yaşamaya devam ediyoruz" dedi.