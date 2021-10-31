1 Kasım dolar, euro ve sterlin kaç TL? Kasım ayında dolar ve euro nasıl bir seyir izleyecek? Bugün dolar ne kadar?

DOLAR VE ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Kasım ayı içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Politika Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı gerçekleştirilecek. 2-3 Kasım tarihlerinde alınan karar doğrultusunda dolar ve ONS altın fiyatlarında büyük hareketliliğin görülmesi bekleniyor. FED'in önümüzdeki toplantıda faiz indirimi kararı alması halinde ONS altın fiyatında yükselişin görülmesine ve ülkemizde altın fiyatlarının yukarı yönlü tetiklenmesine neden olacağı belirtiliyor.

21-22 Eylül 2021 tarihinde bir araya gelen ABD Merkez Bankası, toplantı sonrası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı.

18 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek olan TCMB toplantısında ise yeni bir faiz indirimi kararının alınması beklentiler arasında yerini alıyor. Toplantı sonrası yeni bir faiz indirimi kararın ise dolar kurunda yukarı yönlü harekete hali ile altın fiyatlarının yeniden rekor seviyelere taşınmasına neden olacağı belirtiliyor.

Bilindiği üzere Merkez Bankası 21 Ekim 2021 tarihinde düzenlediği toplantıda 200 baz puan faiz indirimi karı almış ve dolar kurunda sert yükselişlere neden olmuştu.