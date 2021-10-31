1 Kasım dolar, euro ve sterlin kaç TL? Kasım ayında dolar ve euro nasıl bir seyir izleyecek? Bugün dolar ne kadar?

1 Kasım'da piyasalarda yaşanan son gelişmeler vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik nedeniyle gözler Kasım ayına çevrildi. Kasım ayında ABD Merkez Bankası ve TCMB tarafından düzenlenecek toplantılar yatırımların yönünde belirleyici etken olacak. Peki,1 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
31 EKİM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 9,5886
Dolar satış: 9,5907
EURO NE KADAR?
Euro alış: 11,0705
Euro Satış: 11,1573
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 13,1044
Pound satış: 13,1775