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    • Ekonomi
    • 31.10.2021 11:12
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    • 31.10.2021 11:16
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    Dev şirketin CEO'sundan korkutan çip krizi açıklaması: 2023'e kadar yok!

    Koronavirüs nedeniyle yaşanan çip krizi giderek derinleşiyor. Sıfır araç üretimini neredeyse sıfıra indiren çip krizi hakkında önemli açıklamalarda bulunan GlobalFoundries CEO’su Caulfield, "2023′e kadar yarı iletken çip kapasitemiz tükendi" dedi.

    Yarı iletken üreticisi GlobalFoundries, bu hafta Nasdaq'ta çıkış yaptı. Dev şirketin değeri 25 milyar doları aştı. Ancak öte yandan küresel bir çip sıkıntısının 2023 veya sonrasında devam edebileceğiyle ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

    GlobalFoundries CEO'su Tom Caulfield, CNBC'ye verdiği röportajda, "Önümüzdeki beş ila 10 yılın daha talebin değil arzın peşinde olacağız" dedi. GlobalFoundries'in müşterileri arasında Qualcomm, MediaTek, NXP Semiconductors ve Qorvo bulunuyor.

    Otomotiv şirketleri ve beyaz eşya üreticileri, aylardır yeterli çip elde etmek için mücadele ediyor. Şimdi sorun elektronik üreticilerine ve onların tedarikçilerine de yayılıyor. Örneğin Apple, çip kıtlığı nedeniyle bu tatil sezonunda 6 milyar dolardan fazla satış kaçıracağını açıkladı. Intel de aynı şekilde açıklamada bulundu.

        JAPON OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ
        Kyodo ajansının haberine göre, başlıca 8 Japon otomobil üreticisinin eylül ayı toplam ülke içi yerel üretimi, Eylül 2020'ye kıyasla yüzde 49,7 düştü.

        KAYBIN NEDENİ ÇİP TEDARİKİ VE SALGIN
        Kayba, yarı iletken çip tedarik sıkıntısı ile koronavirüs salgınında fabrikalarda çalışmaların durdurulmasının neden olduğu belirtildi.

        EN BÜYÜK KAYIP, SUBARI VE DAİHATSU'DA
        8 üretici firma Eylül 2021'de Japonya içinde 398 bin 75 araç imal etti. En büyük üretim kaybı Subaru ve Daihatsu'da gerçekleşti.

        Bu dönemde Subaru yüzde 74,8, Daihatsu yüzde 68,2, Honda ise yüzde 55,5 üretim kaybı yaşadı.

            Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota'nın ise eylülde imalatı yüzde 55,3 azaldı.

            MAYIS 2020'DEN BERİ EN BÜYÜK KAYIP
            Bu, üretimde yüzde 61,8 düşüşün görüldüğü Mayıs 2020'den bu yana en büyük üretim kaybı olarak kayda geçti.
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