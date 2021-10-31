Dev şirketin CEO'sundan korkutan çip krizi açıklaması: 2023'e kadar yok!

Otomotiv şirketleri ve beyaz eşya üreticileri, aylardır yeterli çip elde etmek için mücadele ediyor. Şimdi sorun elektronik üreticilerine ve onların tedarikçilerine de yayılıyor. Örneğin Apple, çip kıtlığı nedeniyle bu tatil sezonunda 6 milyar dolardan fazla satış kaçıracağını açıkladı. Intel de aynı şekilde açıklamada bulundu.