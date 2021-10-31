Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomi için 10 adımlık reçete!

KADEMELİ VE KALICI İYİLEŞME

Sabah'ta yer alan habere göre, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıklarken "Cari fazla ile fiyat istikrarı da sağlanır" demişti. Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nda cari açıkla mücadele reçetesi ortaya kondu. Programa göre cari işlemler dengesinde, mal ihracatının yanı sıra turizm ve yazılım gibi hizmet sektörü ihracatının da katkısıyla kademeli, kalıcı bir iyileşme sağlanacak. Dış finansmanda teknoloji transferi sağlayan uzun vadeli yatırımlar öne çıkacak.