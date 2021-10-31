Cumhurbaşkanlığı'ndan ekonomi için 10 adımlık reçete!

Türkiye, ekonominin temel sorunu cari açığı azaltacak hamlelere hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre cari işlemler dengesinde mal ihracatıyla beraber turizm, yazılım gibi hizmet sektörü ihracatının katkısıyla kalıcı iyileşme sağlanacak.
Cari açık atılacak adımlarla gelecek yıl 18.6 milyar dolara gerileyecek. Teknoloji transferine alım garantisi gelecek, bina, tarım, hizmet sektörü de enerji verimliliği desteği alacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) 5 ve 6. bölgede ihracatı azaltan yatırıma uzun vadeli kredi verecek.
KADEMELİ VE KALICI İYİLEŞME
Sabah'ta yer alan habere göre, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu açıklarken "Cari fazla ile fiyat istikrarı da sağlanır" demişti. Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nda cari açıkla mücadele reçetesi ortaya kondu. Programa göre cari işlemler dengesinde, mal ihracatının yanı sıra turizm ve yazılım gibi hizmet sektörü ihracatının da katkısıyla kademeli, kalıcı bir iyileşme sağlanacak. Dış finansmanda teknoloji transferi sağlayan uzun vadeli yatırımlar öne çıkacak.