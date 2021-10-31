Kuyumcularda yeni dönem! Artık yasak

Artık sahte altınların kuyumcu tezgahlarından kaldırılacağını belirten Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çavuşculu, "Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor" dedi.
Değerli eşyalarını kuyumcuya emanet veren tüketicilerin tezgahlardaki sahte altınlara aldandıklarını belirtmesi üzerine kuyumcu dükkanlarına yapılan soygunlarda hırsızları yanıltmaya yönelik raflarda bulundurulan demo (sahte/imitasyon) altınlar artık kaldırılacak ve kuyumculardan yetki belgesi istenecek.
Kuyumculuğu isteyen herkesin yapabildiğini ve bu konu hakkında bir yönetmeliğin olmadığını aktaran Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu, "Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor. Son zamanlarda bir kuyumcunun emanet bırakılan eşyalarla birlikte kaçması ile kuyumculardan hem yetki belgesi istenecek hem de sahte altınlar raflardan toplanacak" ifadelerini kullandı.