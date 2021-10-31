Birikim küçük kazanç büyük! İşte tasarruf yöntemleri...

31 Ekim 1924 günü ilk kez kutlanan Dünya Tasarruf Günü bu gün ekonomilerin geldiği nokta düşünüldüğünde daha büyük önem kazandı. Gerek kişisel birikimler gerekse ülkelerin yapacağı tasarruflar gelecek için büyük anlamlar içeriyor.
İSTEMEK ÖNEMLİ
Tasarruf yapmak biraz gelirle ilgili olsa da bir planlama dahilinde gerçekleşiyor. Gelirinizin tasarruf yapmak için yeterli olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Buna rağmen arada kenara bırakacağınız küçük miktarlar bulabilirsiniz. Bunu başardığınızda bir süre sonra sizin bir ihtiyacınızı giderecek birikime ulaştığınızı göreceksiniz. Böylece hastalık, işsizlik ve ekonomik zorluklara hazırlıksız yakalanmamış da olursunuz.
ÇOCUKLAR ALIŞTIRILMALI
Geçtiğimiz yıllarda çokça kullandığımız kumbaralar özellikle çocukların tasarruf bilincini geliştirici rol oynamaktaydı. Bozuk paraları cepte taşımak yerine bu kumbaralara atılması bile bir birikim sağlayacaktır. Kumbaralar dolduğunda bunların bankaya yatırılmasıyla bir süre sonra önemli bir mevduata bile ulaşmak mümkün oluyor.
ALIŞVERİŞE DİKKAT
Tasarruf yapmamızın önündeki en büyük engellerden birisi alışveriş alışkanlıklarımız. Önceden liste yapmamak, kredi kartı ile limitsiz harcama yapmak alışverişte israfı da beraberinde getiriyor. Domates almak için gittiğimiz marketten kazak alıp çıktığımızı çok sonra fark ediyoruz. İhtiyacımız kadar alışveriş yapıp, buradan artırdığımız paralarla tasarruf yapmak da mümkün. Yine yapılacak eşya, kıyafet gibi harcamalarınızı da planlayabilirsiniz. Böylece ihtiyaç fazlası harcamadan uzak durabilirsiniz.
HEDEF KOYMAK DİSİPLİNE EDER
Tasarruf etme niyetiniz olduğunda kendinize belli hedefler koyabilirsiniz. Böylece o ay ne kadar harcayacağınızı, ne kadar kenara para ayırabileceğinizi belirler bir bütçe hazırlarsınız. Bunu bütün aile bireyleri için yaptığınızda da yapacağınız tasarruf ve harcamalarınız için hedefleriniz belirlenmiş olur.
EVDE TEDBİRLER ALIN
En büyük harcama kalemlerimizin başında enerji geliyor. Evde kullandığımız cihazlardan kışın çalıştırdığımız kombiye kadar birçok konuda alacağımız küçük tedbirler bizim çok önemli bir tasarruf yapmamızı sağlayacaktır. Elektrikli aletlerimizin kullanımı, kombi çalıştırırken dikkat edeceğimiz konular faturalarımızı azaltacak, bizim tasarruf yapmamızı sağlayacaktır. Yine su kullanımı, doğru lamba seçimi, evin yalıtımı gibi tedbirler de size tasarruf sağlayacaktır.
KREDİ KARTINA DİKKAT
Alışveriş demişken bizi en çok zora sokan ve tasarruf etmemizi engelleyen konulardan birisi de kredi kartını yanlış kullanmak. Kredi kartını bir ödeme aracı olmak yerine bedava alışveriş aracı olarak görmek en büyük tehlike. Oysa kredi kartını bilinçli kullandığımızda bizim için bir aylık faizsiz kredi anlamına geliyor. Bunun için ödeyeceğimiz kadar harcayıp harcadığımız miktarın da 'asgari tutarla kredilendirmeden' tamamını ödersek harcamalarımızı sınırlar ve tasarruf için birikim ayırabiliriz.