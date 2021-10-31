Birikim küçük kazanç büyük! İşte tasarruf yöntemleri...





ALIŞVERİŞE DİKKAT

Tasarruf yapmamızın önündeki en büyük engellerden birisi alışveriş alışkanlıklarımız. Önceden liste yapmamak, kredi kartı ile limitsiz harcama yapmak alışverişte israfı da beraberinde getiriyor. Domates almak için gittiğimiz marketten kazak alıp çıktığımızı çok sonra fark ediyoruz. İhtiyacımız kadar alışveriş yapıp, buradan artırdığımız paralarla tasarruf yapmak da mümkün. Yine yapılacak eşya, kıyafet gibi harcamalarınızı da planlayabilirsiniz. Böylece ihtiyaç fazlası harcamadan uzak durabilirsiniz.



HEDEF KOYMAK DİSİPLİNE EDER

Tasarruf etme niyetiniz olduğunda kendinize belli hedefler koyabilirsiniz. Böylece o ay ne kadar harcayacağınızı, ne kadar kenara para ayırabileceğinizi belirler bir bütçe hazırlarsınız. Bunu bütün aile bireyleri için yaptığınızda da yapacağınız tasarruf ve harcamalarınız için hedefleriniz belirlenmiş olur.



EVDE TEDBİRLER ALIN

En büyük harcama kalemlerimizin başında enerji geliyor. Evde kullandığımız cihazlardan kışın çalıştırdığımız kombiye kadar birçok konuda alacağımız küçük tedbirler bizim çok önemli bir tasarruf yapmamızı sağlayacaktır. Elektrikli aletlerimizin kullanımı, kombi çalıştırırken dikkat edeceğimiz konular faturalarımızı azaltacak, bizim tasarruf yapmamızı sağlayacaktır. Yine su kullanımı, doğru lamba seçimi, evin yalıtımı gibi tedbirler de size tasarruf sağlayacaktır.