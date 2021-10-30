THY duyurdu: Kıtalar arası business uçuşlarında ikram servisi yarın yeniden başlıyor

Küresel taşıyıcı, kıtalar arası business class uçuş ikramlarına yolcuları için özel hazırladığı taze içecekler ve sıcak havlu servisi ile başlayıp, zengin kahvaltı çeşitleriyle devam edecek.

Türk ve dünya mutfaklarının en güzel örneklerinden oluşan yemek servisleri, bulutların üzerindeki eşsiz manzaralı restoranlarda "uçan aşçılar" tarafından sunulacak.